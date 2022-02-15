В Латвию вскоре прибудут военнослужащие и военная техника. Жителей призывают не бояться

В пятницу, 18 февраля, начнутся международные военные учения Saber Strike 22, это означает, что по дорогам общего пользования прибудут примерно 400 военнослужащих США и примерно 100 единиц техники, в том числе 22 боевых вертолета AH-64 Apache.

В свою очередь до марта из Литвы прибудут примерно 800 американских военнослужащих и до 250 единиц военной техники.

Несмотря на то, что геополитическая ситуация обострена в связи с происходящим в Украине, у нас нет оснований для тревоги, пояснил Латвийскому радио Пабрикс.

"Жителям не нужно бояться своих военных сил и военных сил союзников. Бояться нужно врагов, так что в этом случае можем быть спокойны и уверены. Что относится к силам, которые сейчас прибывают в Латвию, - это ранее запланированный контингент наших союзников.