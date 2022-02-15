В Латвию вскоре прибудут военнослужащие и военная техника. Жителей призывают не бояться

В пятницу, 18 февраля, начнутся международные военные учения Saber Strike 22, это означает, что по дорогам общего пользования прибудут примерно 400 военнослужащих США и примерно 100 единиц техники, в том числе 22 боевых вертолета AH-64 Apache.
В свою очередь до марта из Литвы прибудут примерно 800 американских военнослужащих и до 250 единиц военной техники.
Несмотря на то, что геополитическая ситуация обострена в связи с происходящим в Украине, у нас нет оснований для тревоги, пояснил Латвийскому радио Пабрикс.
"Жителям не нужно бояться своих военных сил и военных сил союзников. Бояться нужно врагов, так что в этом случае можем быть спокойны и уверены. Что относится к силам, которые сейчас прибывают в Латвию, - это ранее запланированный контингент наших союзников.
К нам из Италии прибудет примерно 100 военнослужащих, из США примерно 800 военнослужащих. Конечно, будет довольно большой раздел техники, так как прибудут как 22 вертолета типа Apache, так и в будущем планируем американские Blackhawk, а также заправочные самолеты, а также самолеты, задуманные для предотвращения сухопутного нападения.