Выявлено 11 105 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет:​

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 60 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

10 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, двое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4179 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6926 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6976,4 случая.

Всего вчера был сделан 24 001 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,3%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 533 871 человек, скончался 5041 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1222 до 1197 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки госпитализированы 154 пациента с Covid-19, 160 человек выписаны из больниц.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 627 человек, из них у 557 среднетяжелое течение заболевания, у 70 - тяжелое.

Вакцинация

Темп вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе снизился на 21%, свидетельствуют расчеты агентства LETA, сделанные на основании данных Национальной службы здравоохранения (NVD).

На неделе с 31 января по 6 февраля прививки получали в среднем 3559 человек в день, а на неделе с 7 по 13 февраля - 2794 человека в день.

В понедельник от Covid-19 было вакцинировано 1542 человека, в том числе всего 63 человека получили первую прививку, 285 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 17 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а бустерную прививку сделали 1194 человека.

На сегодняшний день процесс вакцинации от Covid-19 завершили 68,78% населения Латвии, бустерную дозу получили 25,61%.

7728 детей в возрасте от 5 до 11 лет получили как минимум одну вакцину от Covid-19. Эта возрастная группа открыта для вакцинации с декабря 2021 года.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 7432 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 29 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

В больницах на лечении от Covid-19 находится 1751 человек, из них 92 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 826,8 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,2 тыс. человек.

Кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 4916,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 50,8%.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 6,3 тыс. случаев были первичными заражениями, 1126 - вторичными, 6 пациентов заразились в третий раз.

Все 29 скончавшихся от Covid-19 за сутки были старше 50 лет, полностью привитыми были восемь из них. Почти половина скончавшихся принадлежало к возрастной группе 80-89 лет.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6934 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 3514 тестов.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 519 пациентов с коронавирусом, скончались семь человек.

305 госпитализированным стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 194 человека (63,6%) не вакцинированы, а у 111 человек (36,4%) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных госпитализировано в среднем 1,7 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - 7,2 человека.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, в 39 случаях пациентам требовалась госпитализация из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней госпитализировалось в среднем 43 симптоматических пациента с Covid-19 в день.