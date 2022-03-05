Сб, 5.03.2022
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Людмила Нарусова, российский сенатор

Срок годности ковид-сертификатов: есть вопросы? Мы узнали все за вас!

ФОТО: Pixabay

Сертификаты о вакцинации от Covid-19 в Латвии скоро приобретают срок годности - это случится 1 апреля (нет, это не шутка). Есть вопросы о том, как теперь будет работать ваш сертификат? Они были и у нас, но мы все разузнали! И теперь рассказываем вам.

Срок действия ковид-сертификатов в Латвии

С какой даты начинает действовать срок годности сертификата о вакцинации?

С 1 апреля 2022 года.

С какой даты он вычисляется?

Со следующего дня после даты завершения первичного курса вакцинации.

Так, а что с сертификатом о бустерной вакцинации?

Они бессрочны. По крайней мере, сейчас.

А детские сертификаты?

У них срока годности нет, т.к. детям (до 18 лет) в настоящее время не делают бустерные прививки.

Шаг за шагом: как действовать в конкретных ситуациях?

Как узнать срок действия вашего сертификата?

Срок годности можно рассчитать, посмотрев на дату, когда была сделана прививка в разделе Vakcinācijas datums в полной версии вашего сертификата в формате PDF (доступна на www.covid19sertifikats.lv). Срок действия в пять или девять месяцев должен исчисляться со дня, следующего за днем ​​получения вакцины.

Сообщалось, что с 15 февраля на covid19sertifikats.lv могло появиться оповещение об истечении срока действия сертификата, но на практике мы его так и не нашли.

ФОТО: NVD

Зато, по состоянию на 5 марта, появилось оповещение об истечении срока действия сертификата за пределами Латвии, по ЕС. На основании регулы ЕС, 2021/2288. Проверьте, вы должны увидеть такую картинку.

В Национальной службе здравоохранения RUS TVNET заверили, что к 1 апреля на covid19sertifikats.lv появятся и оповещения для Латвии. Техническое решение сейчас в процессе разработки.

Как скоро вступает в силу сертификат о бустерной вакцинации?

Сертификат о бустерной вакцинации создается и готов для использования, когда учреждение вакцинации (пункт вакцинации, практика семейного врача и пр.) введет данные о прививке в систему E-veselība. Крайний срок для этого - спустя 48 часов после вакцинации.

Я прошел только первичную вакцинацию. Какой срок действия моего сертификата?

Если первичная вакцинация проведена:

  • двумя дозами вакцин Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) или Spikevax (Moderna) - срок действия сертификата составит 9 месяцев (270 дней).
  • одной дозой вакцины Janssen (Johnson & Johnson) - срок действия составит 5 месяцев (150 дней).

При этом ответственные учреждения рекомендуют пройти бустерную вакцинацию и получить сертификат о ревакцинации. У него срока годности уже не будет.

В случае, если переболел два или более раз, а потом получил одну прививку - у сертификата будет срок годности?

В таком случае сертификат действителен в течение 9 месяцев. Рекомендуется получить бустерную дозу и сертификат о ревакцинации, у которого нет срока годности. Факт выздоровления должен быть подтвержден положительным РНК-тестом в лаборатории!

Если сделал только одну прививку AstraZeneca, Pfizer или Moderna, а затем переболел, действителен ли сертификат?

В этом случае будет использоваться сертификат о выздоровлении - он будет действителен в течение 6 месяцев. Для получения бессрочного сертификата необходимо закончить курс первичной вакцинации. Факт выздоровления также должен быть подтвержден положительным РНК-тестом в лаборатории.

А если получил две дозы AstraZeneca, Pfizer или Moderna и переболел?

В этом случае сертификат не имеет срока действия. При желании можно сделать бустерную прививку. Факт выздоровления, опять таки - только с лабораторным РНК-тестом.

Если получил одну дозу Johnson & Johnson и переболел?

Сертификат действителен в течение 9 месяцев. Для бессрочного сертификата нужно пройти бустерную вакцинацию. РНК-тест - снова необходим.

А если переболел, привился одной дозой Johnson&Johnson, а потом - одной дозой AstraZeneca, Pfizer или Moderna?

Вы не ищете легких путей. В этом случае сертификат не имеет срока годности. Главное - не забудьте про РНК-тест в лаборатории.

Получил первую дозу, переболел, затем сделал вторую - как тогда?

Поздравляем - у вас "бессмертный" сертификат. При желании можете ввести бустерную дозу (исключение - если привились Johnson & Johnson).  Опять-таки, не забывайте про РНК-тест.

Срок действия сертификата в государствах-членах ЕС

Срок годности сертификата распространяется и на путешествия?

Срок действия сертификата распространяется на въезд в государства-члены Европейского союза (ЕС), а также в Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию. В этом случае сертификат о вакцинации действителен в течение 9 месяцев вне зависимости от вакцины.

А вот требования к сроку действия сертификата для получения услуг, посещения общепита и т.д. определяется уже каждой страной индивидуально, поэтому перед поездкой рекомендуется уточнить требования каждой страны.

Сколько прививок делать для бустера?

Одну. Все просто.

Пора делать бустер! А как записаться?

Ничего нового (и сложного) - используйте портал www.manavakcina.lv, звоните на 8989, своему семейному или в ближайшее амбулаторно-медицинское учреждение (поликлинику и пр.)

P.S. Если вы владелец "бесконечного" сертификата

Мы пытались разобраться, как это будет работать технически, что именно показывать после 1 апреля, и пока в Национальной службе здравоохранения четкого ответа нам не дали. Сказали, что к 1 апрелю будет большая ясность, как это будет устроено на практике. Однако, не забывайте, даже если для Латвии ваш сертификат бесконечен, для путешествий по ЕС это вовсе не так.

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