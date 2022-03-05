Срок годности ковид-сертификатов: есть вопросы? Мы узнали все за вас!

Как скоро вступает в силу сертификат о бустерной вакцинации?
Сертификат о бустерной вакцинации создается и готов для использования, когда учреждение вакцинации (пункт вакцинации, практика семейного врача и пр.) введет данные о прививке в систему E-veselība. Крайний срок для этого - спустя 48 часов после вакцинации.
Я прошел только первичную вакцинацию. Какой срок действия моего сертификата?
Если первичная вакцинация проведена:
- двумя дозами вакцин Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) или Spikevax (Moderna) - срок действия сертификата составит 9 месяцев (270 дней).
- одной дозой вакцины Janssen (Johnson & Johnson) - срок действия составит 5 месяцев (150 дней).
При этом ответственные учреждения рекомендуют пройти бустерную вакцинацию и получить сертификат о ревакцинации. У него срока годности уже не будет.
В случае, если переболел два или более раз, а потом получил одну прививку - у сертификата будет срок годности?
В таком случае сертификат действителен в течение 9 месяцев. Рекомендуется получить бустерную дозу и сертификат о ревакцинации, у которого нет срока годности. Факт выздоровления должен быть подтвержден положительным РНК-тестом в лаборатории!
Если сделал только одну прививку AstraZeneca, Pfizer или Moderna, а затем переболел, действителен ли сертификат?
В этом случае будет использоваться сертификат о выздоровлении - он будет действителен в течение 6 месяцев. Для получения бессрочного сертификата необходимо закончить курс первичной вакцинации. Факт выздоровления также должен быть подтвержден положительным РНК-тестом в лаборатории.
А если получил две дозы AstraZeneca, Pfizer или Moderna и переболел?
В этом случае сертификат не имеет срока действия. При желании можно сделать бустерную прививку. Факт выздоровления, опять таки - только с лабораторным РНК-тестом.
Если получил одну дозу Johnson & Johnson и переболел?
Сертификат действителен в течение 9 месяцев. Для бессрочного сертификата нужно пройти бустерную вакцинацию. РНК-тест - снова необходим.
А если переболел, привился одной дозой Johnson&Johnson, а потом - одной дозой AstraZeneca, Pfizer или Moderna?
Вы не ищете легких путей. В этом случае сертификат не имеет срока годности. Главное - не забудьте про РНК-тест в лаборатории.
Получил первую дозу, переболел, затем сделал вторую - как тогда?
Поздравляем - у вас "бессмертный" сертификат. При желании можете ввести бустерную дозу (исключение - если привились Johnson & Johnson). Опять-таки, не забывайте про РНК-тест.
Срок действия сертификата в государствах-членах ЕС
Срок годности сертификата распространяется и на путешествия?
Срок действия сертификата распространяется на въезд в государства-члены Европейского союза (ЕС), а также в Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию. В этом случае сертификат о вакцинации действителен в течение 9 месяцев вне зависимости от вакцины.
А вот требования к сроку действия сертификата для получения услуг, посещения общепита и т.д. определяется уже каждой страной индивидуально, поэтому перед поездкой рекомендуется уточнить требования каждой страны.
Сколько прививок делать для бустера?
Пора делать бустер! А как записаться?
Ничего нового (и сложного) - используйте портал www.manavakcina.lv, звоните на 8989, своему семейному или в ближайшее амбулаторно-медицинское учреждение (поликлинику и пр.)
P.S. Если вы владелец "бесконечного" сертификата
Мы пытались разобраться, как это будет работать технически, что именно показывать после 1 апреля, и пока в Национальной службе здравоохранения четкого ответа нам не дали. Сказали, что к 1 апрелю будет большая ясность, как это будет устроено на практике. Однако, не забывайте, даже если для Латвии ваш сертификат бесконечен, для путешествий по ЕС это вовсе не так.