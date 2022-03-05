Срок годности ковид-сертификатов: есть вопросы? Мы узнали все за вас!

Срок действия ковид-сертификатов в Латвии

С какой даты начинает действовать срок годности сертификата о вакцинации?

С какой даты он вычисляется?

Так, а что с сертификатом о бустерной вакцинации?

Они бессрочны. По крайней мере, сейчас.

У них срока годности нет, т.к. детям (до 18 лет) в настоящее время не делают бустерные прививки.

Шаг за шагом: как действовать в конкретных ситуациях?

Срок годности можно рассчитать, посмотрев на дату, когда была сделана прививка в разделе Vakcinācijas datums в полной версии вашего сертификата в формате PDF (доступна на www.covid19sertifikats.lv). Срок действия в пять или девять месяцев должен исчисляться со дня, следующего за днем ​​получения вакцины.

Сообщалось, что с 15 февраля на covid19sertifikats.lv могло появиться оповещение об истечении срока действия сертификата, но на практике мы его так и не нашли.

ФОТО: NVD

Зато, по состоянию на 5 марта, появилось оповещение об истечении срока действия сертификата за пределами Латвии, по ЕС. На основании регулы ЕС, 2021/2288. Проверьте, вы должны увидеть такую картинку.

В Национальной службе здравоохранения RUS TVNET заверили, что к 1 апреля на covid19sertifikats.lv появятся и оповещения для Латвии. Техническое решение сейчас в процессе разработки.