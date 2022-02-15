Пик омикрона еще не пройден. Думпис и Павлютс - об отмене ограничений

Инфекционист подчеркнул, что Латвия все еще находится в фазе роста омикрон-волны Covid-19. Можно говорить об определенной стабилизации заболеваемости среди детей, но даже в этой возрастной группе "кривая еще не идет вниз", более того, еще только предстоит фаза более активной передачи заболевания пожилым людям.
В этих обстоятельствах, по мнению Думписа, не стоит торопиться с введением облегчений еще как минимум неделю, в том числе и для детей. Оценивая опыт соседних стран, специалист предполагает, что кривая заболеваемости в Латвии может пойти на спад недели через полторы, но подчеркивает, что это лишь предположение, на самом деле ситуация может быть иной.
Думпис считает, что политики принимали решения о начале смягчения ограничений не из соображений медицинской и эпидемиологической безопасности, а по другим мотивам.
Специалист подчеркнул, что основной проблемой в связи с Covid-19 по-прежнему являются непривитые и не получившие бустерную вакцину люди, у которых больше шансов заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Он отметил, что дельта-штамм Covid-19 из Латвии еще не исчез, так как в стационарах находится много зараженных им больных и к тому же в тяжелом состоянии.
Думпис прогнозирует, что осенью не исключена новая волна Covid-19, при этом угрозу для населения будет представлять уже новый вариант вируса, и вакцинация снова будет очень важна.
Соответственно, понятно, что пенсионерам обязательно понадобится еще одна вакцина против Covid-19, но на данный момент невозможно спрогнозировать, когда это произойдет, - возможно, осенью, а может быть, ее нужно будет сделать раньше.
Павлютс: пик омикрона еще не прошел, поэтому немедленная отмена всех ограничений невозможна
Ситуация с Covid-19 в Латвии по-прежнему очень серьезная, пик омикронной волны еще не прошел, поэтому призывы некоторых политиков и бизнес-организаций немедленно снять все ограничения сейчас неуместны, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью TV3.
"Мы предпринимаем разумные шаги [в том темпе], который возможен", - сказал он о темпах снятия ограничений.
По словам Павлютса, поскольку доминирующий штамм омикрон легче, чем предыдущие штаммы Covid-19, при принятии правительством решений по борьбе с пандемией на первый план вышли экономические соображения. Также на Латвию в некотором смысле давили решения других стран.
По словам министра, единственный нерешенный вопрос для правительственных партий на данный момент - сохранить ли с апреля требование о наличии ковид-сертификатов в тех отраслях, где они сохранятся в марте, - здравоохранении, социальном уходе и образовании.
Павлютс думает, что политики решат этот вопрос примерно через неделю.
Министр признал, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации необходимо будет существенно пересмотреть надбавки медикам, что может произойти во втором квартале года. В настоящее время эти надбавки составляют очень значительную часть зарплаты медиков, работающих с ковидными пациентами.