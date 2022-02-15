Пик омикрона еще не пройден. Думпис и Павлютс - об отмене ограничений

Инфекционист подчеркнул, что Латвия все еще находится в фазе роста омикрон-волны Covid-19. Можно говорить об определенной стабилизации заболеваемости среди детей, но даже в этой возрастной группе "кривая еще не идет вниз", более того, еще только предстоит фаза более активной передачи заболевания пожилым людям.

В этих обстоятельствах, по мнению Думписа, не стоит торопиться с введением облегчений еще как минимум неделю, в том числе и для детей. Оценивая опыт соседних стран, специалист предполагает, что кривая заболеваемости в Латвии может пойти на спад недели через полторы, но подчеркивает, что это лишь предположение, на самом деле ситуация может быть иной.

Думпис считает, что политики принимали решения о начале смягчения ограничений не из соображений медицинской и эпидемиологической безопасности, а по другим мотивам.

Специалист подчеркнул, что основной проблемой в связи с Covid-19 по-прежнему являются непривитые и не получившие бустерную вакцину люди, у которых больше шансов заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Он отметил, что дельта-штамм Covid-19 из Латвии еще не исчез, так как в стационарах находится много зараженных им больных и к тому же в тяжелом состоянии.

Думпис прогнозирует, что осенью не исключена новая волна Covid-19, при этом угрозу для населения будет представлять уже новый вариант вируса, и вакцинация снова будет очень важна.

Соответственно, понятно, что пенсионерам обязательно понадобится еще одна вакцина против Covid-19, но на данный момент невозможно спрогнозировать, когда это произойдет, - возможно, осенью, а может быть, ее нужно будет сделать раньше.

Павлютс: пик омикрона еще не прошел, поэтому немедленная отмена всех ограничений невозможна

Ситуация с Covid-19 в Латвии по-прежнему очень серьезная, пик омикронной волны еще не прошел, поэтому призывы некоторых политиков и бизнес-организаций немедленно снять все ограничения сейчас неуместны, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью TV3.

"Мы предпринимаем разумные шаги [в том темпе], который возможен", - сказал он о темпах снятия ограничений.

По словам Павлютса, поскольку доминирующий штамм омикрон легче, чем предыдущие штаммы Covid-19, при принятии правительством решений по борьбе с пандемией на первый план вышли экономические соображения. Также на Латвию в некотором смысле давили решения других стран.

По словам министра, единственный нерешенный вопрос для правительственных партий на данный момент - сохранить ли с апреля требование о наличии ковид-сертификатов в тех отраслях, где они сохранятся в марте, - здравоохранении, социальном уходе и образовании.

Павлютс думает, что политики решат этот вопрос примерно через неделю.