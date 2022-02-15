Посетители немецкого бара отравились шампанским с "экстази". Один человек умер

Скончавшемуся было 52 года, остальным пострадавшим было от 33 до 52 лет, сообщили агентству dpa в полиции.

"Были вещи, которых обычно в шампанском нет. У этого был токсический, ядовитый эффект", - рассказал старший прокурор полиции Герд Шеффер.

Токсикологическая проверка показала, что ядовитым веществом в шампанском была "значительная концентрация" наркотика "экстази", однако как наркотик попал в бутылку, на данный момент неизвестно.

Инцидент произошел вечером в субботу в городе Вайден, когда группа людей заказала в баре бутылку шампанского. Когда в бар приехала полиция, она нашла людей в судорогах, лежащих на полу.

52-летний мужчина умер вскоре после того, как его доставили в больницу.

Один из госпитализированных в в понедельник был выписан домой. Полиция опросила несколько других, которые еще оставались в больнице.