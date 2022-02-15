Вт, 15.02.2022
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Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны

Посетители немецкого бара отравились шампанским с "экстази". Один человек умер

Иллюстративное фото ФОТО: Andreas Prott/Shutterstock

В Баварии несколько человек отравились купленным в баре шампанским, в который был добавлен наркотик "экстази". Один человек погиб, еще восемь были госпитализированы, сообщает АР.

Скончавшемуся было 52 года, остальным пострадавшим было от 33 до 52 лет, сообщили агентству dpa в полиции.

"Были вещи, которых обычно в шампанском нет. У этого был токсический, ядовитый эффект", - рассказал старший прокурор полиции Герд Шеффер.

Токсикологическая проверка показала, что ядовитым веществом в шампанском была "значительная концентрация" наркотика "экстази", однако как наркотик попал в бутылку, на данный момент неизвестно.

Инцидент произошел вечером в субботу в городе Вайден, когда группа людей заказала в баре бутылку шампанского. Когда в бар приехала полиция, она нашла людей в судорогах, лежащих на полу.

52-летний мужчина умер вскоре после того, как его доставили в больницу.

Один из госпитализированных в в понедельник был выписан домой. Полиция опросила несколько других, которые еще оставались в больнице.

Шеффер указал, что есть подозрения в убийстве по невнимательности, однако не похоже, что отравление было целенаправленным нападением. Больше подробностей он не раскрыл, так как расследование продолжается.


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