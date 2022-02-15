"Видели, как он угасает": близкие Мартиньша Ритиньша о последних мгновениях его жизни

Жизнь Ритиньша оборвалась в больнице, где он находился с конца прошлого года. Однако там он был не один, потому что за ним ухаживали дети Линды Апсе - будущие врачи Ренате (она же крестница Мартиньша) и Ингус.

Именно Ренате присматривала за Мартиньшем, когда он заболел Covid-19, и отвезла его в больницу после Рождества, потому что его здоровье внезапно ухудшилось.

В разговоре с Privātā Dzīve Ренате и Ингус рассказали: "Мы знали, что смерть может быть агрессивной и очень болезненной, а может быть мирной.

Мы видели, как угасает Мартиньш, и у нас сложилось впечатление, что жизнь уходит спокойно и благородно.

"Мартиньш, ты был примером того, как самые трудные жизненные испытания проходить с высоко поднятой головой, не жалуясь и не причитая, а делая!".

К сожалению, Мартиньша спасти не удалось.

"Мы знали, что надежды нет..." - не скрывает Линда Апсе,

которая не попрощалась с другом лично - ее последний разговор с Мартиньшем был в ночь перед тем, как его увезли в реанимацию. "Это было красиво и ярко, мы даже посмеялись. Не знаю, насколько сильно он тогда находился под воздействием лекарств, но Мартиньшу удалось доставить забавные моменты персоналу больницы. Например, однажды он попросил сестер принести устриц и вина", - вспоминает Линда.

Она подчеркивает, что о Мартиньше заботились и у него ничего не болело. Она также отмечает, что Мартиньш не хотел бы, чтобы все долго горевали и страдали. "Он был бы счастлив, если бы мы продолжали делать мир лучше", - сказала Апсе.

Латвийский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий Мартиньш Ритиньш скончался в возрасте 72 лет. Он боролся с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что лечение от Covid-19 у Ритиньша проходило тяжело. С конца прошлого года он находился в больнице. Шеф-повар был привит от коронавируса и прошел ревакцинацию.

В начале января брат Мартиньша Ритиньша Янис сообщил новостному порталу Apollo.lv, что состояние повара улучшается только благодаря кислородной маске, однако 17 января выяснилось, что он переведен в реанимацию.

Мартиньш Ритиньш окончил Вестминстерский техникум в Лондоне в 1971 году. С середины 1970-х до начала 1990-х работал в различных кейтеринговых компаниях гостиничной сети Grand Metropolitan Hotels. С 1984 по 1992 год он был владельцем компании Martins Catering Ltd в Торонто.

В 1993 году переехал в Латвию. В 1994 году Ритиньш стал директором и шеф-поваром вновь созданного ресторана Vincents, где занимал эту должность до 2017 года, когда управление рестораном было передано сомелье Раймонду Томсону.

В 1995 году Ритиньш начал вести телешоу "Что может быть лучше этого?", съемки которого были прекращены в 2015 году.

В 2007 году он был награжден орденом Трех Звезд пятой степени.