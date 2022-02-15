Комику Мирзализаде назначили "разумный срок" запрета на въезд в РФ

Об этом его адвокат Сергей Бадамшин сообщил в своем Telegram-канале: "Фактически пребывание (проживание) в Российской Федерации Мирзализаде И.К.о. признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Спасибо, но обжалуем".

Напомним, Идрак Мирзализаде - гражданин Беларуси, в марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

Комик был арестован 9 августа 2021 года на десять суток из-за того, что в его монологе якобы имеются признаки разжигания межнациональной вражды. Этот монолог прозвучал в шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде порассуждал на тему того, как тяжело человеку с южными корнями снять квартиру в столице, когда все хотят видеть в арендаторах только лиц славянской национальности.