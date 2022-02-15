Министр иностранных дел Украины: удержали Россию от дальнейшей агрессии

"Нам и нашим союзникам удалось удержать Россию от дальнейшей агрессии", - заявил Кулеба.

"Уже середина февраля и видно, что дипломатия продолжает работать", - отметил министр.

В понедельник Россия сообщила, что оставила открытую дверь для дальнейших разговоров с Западом, во вторник Москва объявила, что часть контингента войск, расположенная на границах Украины, после окончания военных учений начала возвращение на свои базы.

Россия сконцентрировала на границах Украины примерно 130 000 человек, вызывая беспокойство о новом вторжении в соседнюю страну.

Несмотря на концентрацию этих сил, Россия утверждает, что не собирается нападать на Украину.

Лидеры Европы и США предупредили Россию, что, если нападение произойдет, то будут применены тяжелые экономические санкции.

При этом Кулеба подчеркнула, что у границ Украины по-прежнему сохраняется большая напряженность, и Россия еще должна отозвать оставшиеся силы.