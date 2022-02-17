Говорим о тайной любви. К "Евровидению"

И основной частью кайфа этого процесса всегда были не сами номера или песни, а наши обсуждения. Что понравилось, что не понравилось. Кому бы мы дали 12 баллов, если бы были отдельной страной. Сколько раз можно посылать одиноко стоящую и красиво поющую девушку, надеясь, что это принесет победу.
Но финал еще далеко. А вот Supernova закончился совсем недавно. И я решил, а почему бы не высказаться на его счет. Рубрика называется "Липину интересно". Я - Липин, и мне интересно. Да и сказать есть что.
Выходи по одному
Давайте быстро пробежимся по нашим финалистам. И, разумеется, это исключительно мое личное мнение. И только с точки зрения потенциальной победы на "Евровидении".
11-е место: Микс Дукурс - First Love
Одинокий парень за пианино не работает. Как бы Дукурс красиво ни пел. Ну и, справедливости ради, все что могло пойти не так, пошло у него не так: начиная от технических проблем в полуфинале, заканчивая заболеванием Covid-19 к финалу.
10-е место: Линда Рушениеце - Pay My Own Bills
Вот за кого реально обидно. Пятое место от жюри, предположим (хотя я бы поставил в топ-3), но десятое от слушателей? Я понимаю, что Рушениеце не настолько популярна, как некоторые другие участники, но это очень бодрая, динамичная песня. Яркий розовый цвет выделяется, и посыл у песни правильный - феминистический. В общем, крайне несправедливое место, на мой взгляд.
Поп-рок 2000-х добрался до Латвии. Нет, это все мило, конечно, но не на следующий же год после победы Måneskin. Которые показали, что на самом деле можно сделать с роком на "Евровидении". Но зато у режиссеров латвийских ромкомов появился отличный трек на монтаж свиданий главных героев.
8-е место: Inspo - A Happy Place
А вот эта хорошая, мне зашло. Не хватило какого-то более качового момента, чтобы прямо захотелось подпеть. Надеюсь, группа вернется в будущем с настоящим хитом.
7-е место: Bermudu Divstūris - Bad
Я прикол про "напишем специально плохую песню" понял. Проблема в том, что она не настолько плохая, чтобы запомниться. И в результате получилась не "самая плохая песня в истории конкурса", а просто плохая песня. Вот вышеупомянутого черногорца я до сих пор помню, например.
6-е место: Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch
Эти ребята точно знают, что нужно "Евровидению". Бодрый бит и запоминающийся перформанс. Мое уважение лично Рою Роджеру Линкевичу. На мой взгляд, из всех финалистов у трех были самые высокие шансы на проход в финал в Италии. Другие два заняли первое и второе место, а вот Mēs Jūs Mīlam остались, к сожалению, непоняты.
5-е место: Элина Глузунова - Es pabiju tur