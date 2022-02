Говорим о тайной любви. К "Евровидению"

3-е место: Bujāns - He, She, You & Me

2-е место: Амината - I'm Lettting You Go

Еще хотел бы упомянуть одну композицию, которая не попала в финал. Это The Coco’nuts - In And Out of the Dark. Нет, на "Евровидении" им было бы нечего ловить - к сожалению, слишком нишево и жанрово. Но музыкально - это моя любимая песня из всех представленных на Supernova. Легко могла бы быть заглавной темой нового фильма о Бонде, например. И в финале ребята должны были быть...