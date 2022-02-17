Говорим о тайной любви. К "Евровидению"

За латышский язык спасибо. И музыкально чувствуется, что это именно латышская песня, а не "европейская". Но мне было скучно, к сожалению. Да и просто одиноко стоящие девушки уже на "Евровидении" не в фаворе. Да, можно вспомнить прошлогоднюю француженку, но там была экспрессия, там были эмоции. А здесь лишь прекрасный вокал.

4-е место: Микс Галвановскис - I’m Just a Sinner

Парень, которого и в полуфинал-то добрали простые зрители, внезапно почти долетел до топ-3. Очень круто, правда, классный рок. И огненное шоу - замечательно. Не в этом году (свежи воспоминания о Måneskin), но надеюсь на возвращение этого певца и его крутых усов.

3-е место: Bujāns - He, She, You & Me

Закос под 80-е - шикарно. Сильное начало - замечательно. Но что происходит на 36-й секунде? Эта песня должна быть зарядом энергетики, чтобы даже соседи пританцовывали. А Бусулис начинает шептать что-то... Ну и припев... В общем, идея на десять баллов, а вот реализация подкачала.

2-е место: Амината - I'm Lettting You Go

На Аминату было больно смотреть при объявлении результатов. Судя по ее интервью, она действительно серьезно относится к этому конкурсу, в отличие от многих других (в том числе и победителей). Но здесь мы возвращаемся к уже упомянутой проблеме - одиноко стоящая и красиво поющая женщина - это неинтересно. Вне зависимости от божественности ее голоса. Особенно если в самой песне нет ничего интересного. У Джамалы был политический подтекст и интересная работа со светом; у Кончиты Вурст - социальное высказывание и, извините, борода; у Лорин - интересная ритмика и классные танцевальные па. У Аминаты просто красивый голос и песня о любви. Та же Love Injected в 2015-м была интереснее. В общем, мне очень жаль Аминату, я надеюсь, что она вернется, но говорить о том, что ее засудили - не могу.

1-е место: Citi Zēni - Eat Your Salad

И наши победители, короли TikTok. Ну что уж говорить, смешная песня. В начале она мне совсем не нравилась, но я к ней прирос. Все еще считаю, что припев слабее куплета. Но в целом - закономерная победа. Вопроса только два: сохранится ли TikTok-популярность к маю и голосуют ли зумеры на "Евровидении". А вообще это шанс для Латвии хотя бы выйти в финал.