Чт, 17.02.2022
Я сказал ей, чтобы она подошла к водителю и объяснила ситуацию. Когда через пару минут я перезвонил, ребенок уже стоял на дороге за пределами города, в темноте и на холоде. Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе
Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе

Говорим о тайной любви. К "Евровидению"

ФОТО: Кадр из видео

Автор рубрики "Липину интересно" решил отвлечься от серьезных тем: политики, экономики, насилия. Настало время поговорить о его тайной любви - "Евровидении". Ему, как всегда, есть что сказать. Теперь о выборе латвийской публики и жюри - группе Citi Zēni, которая поедет в Италию.

Признание. Я обожаю "Евровидение". Можете оставить свои аргументы про низкое качество песен, излишнюю политизированность или про общую фриковатость шоу. Я конкурс 20 лет смотрю, получше многих знаю о его сильных и слабых сторонах.

Но в этом и есть шарм "Евровидения". Ты никогда не знаешь, чего ожидать. Сильной баллады от красивой девушки? Ритмичного синти-попа от немецких парней? Итальянского глэм-рока? Финского панка? Черногорского человека-вертолета с косой до пояса?

Славко Калезич - участник "Евровидения-2017" от Черногории. В финал не прошел, но в полуфинале занял 16-е место. 18-е было у латвийской группы Triana Park. ФОТО: AP Photo/Efrem Lukatsky

Немного личной истории. В первый раз я посмотрел "Евровидение" со своим папой в далеком 2002 году (спасибо, папа). Да, именно в тот год, когда победила Мария Наумова. Отлично помню, что мы радовались так, что даже разбудили маму (извини, мама).

С тех пор каждый год мы с папой, а с какого-то момента и с младшим братом (привет, брат) смотрим "Евровидение". Всего один раз с 2002-го я не смог приехать для этого домой, но даже тогда мы созвонились по Скайпу и не нарушили традицию. Да, вот такие у нас традиции. У каждой семьи свои.

И основной частью кайфа этого процесса всегда были не сами номера или песни, а наши обсуждения. Что понравилось, что не понравилось. Кому бы мы дали 12 баллов, если бы были отдельной страной. Сколько раз можно посылать одиноко стоящую и красиво поющую девушку, надеясь, что это принесет победу.

Но финал еще далеко. А вот Supernova закончился совсем недавно. И я решил, а почему бы не высказаться на его счет. Рубрика называется "Липину интересно". Я - Липин, и мне интересно. Да и сказать есть что.

Выходи по одному

Давайте быстро пробежимся по нашим финалистам. И, разумеется, это исключительно мое личное мнение. И только с точки зрения потенциальной победы на "Евровидении".

11-е место: Микс Дукурс - First Love

Одинокий парень за пианино не работает. Как бы Дукурс красиво ни пел. Ну и, справедливости ради, все что могло пойти не так, пошло у него не так: начиная от технических проблем в полуфинале, заканчивая заболеванием Covid-19 к финалу.

10-е место: Линда Рушениеце - Pay My Own Bills

Вот за кого реально обидно. Пятое место от жюри, предположим (хотя я бы поставил в топ-3), но десятое от слушателей? Я понимаю, что Рушениеце не настолько популярна, как некоторые другие участники, но это очень бодрая, динамичная песня. Яркий розовый цвет выделяется, и посыл у песни правильный - феминистический. В общем, крайне несправедливое место, на мой взгляд.

9-е место: Raum - Plans

Поп-рок 2000-х добрался до Латвии. Нет, это все мило, конечно, но не на следующий же год после победы Måneskin. Которые показали, что на самом деле можно сделать с роком на "Евровидении". Но зато у режиссеров латвийских ромкомов появился отличный трек на монтаж свиданий главных героев.

8-е место: Inspo - A Happy Place

А вот эта хорошая, мне зашло. Не хватило какого-то более качового момента, чтобы прямо захотелось подпеть. Надеюсь, группа вернется в будущем с настоящим хитом.

7-е место: Bermudu Divstūris - Bad

Я прикол про "напишем специально плохую песню" понял. Проблема в том, что она не настолько плохая, чтобы запомниться. И в результате получилась не "самая плохая песня в истории конкурса", а просто плохая песня. Вот вышеупомянутого черногорца я до сих пор помню, например.

6-е место: Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch

Эти ребята точно знают, что нужно "Евровидению". Бодрый бит и запоминающийся перформанс. Мое уважение лично Рою Роджеру Линкевичу. На мой взгляд, из всех финалистов у трех были самые высокие шансы на проход в финал в Италии. Другие два заняли первое и второе место, а вот Mēs Jūs Mīlam остались, к сожалению, непоняты.

5-е место: Элина Глузунова - Es pabiju tur

За латышский язык спасибо. И музыкально чувствуется, что это именно латышская песня, а не "европейская". Но мне было скучно, к сожалению. Да и просто одиноко стоящие девушки уже на "Евровидении" не в фаворе. Да, можно вспомнить прошлогоднюю француженку, но там была экспрессия, там были эмоции. А здесь лишь прекрасный вокал.

4-е место: Микс Галвановскис - I’m Just a Sinner

Парень, которого и в полуфинал-то добрали простые зрители, внезапно почти долетел до топ-3. Очень круто, правда, классный рок. И огненное шоу - замечательно. Не в этом году (свежи воспоминания о Måneskin), но надеюсь на возвращение этого певца и его крутых усов.

3-е место: Bujāns - He, She, You & Me

Закос под 80-е - шикарно. Сильное начало - замечательно. Но что происходит на 36-й секунде? Эта песня должна быть зарядом энергетики, чтобы даже соседи пританцовывали. А Бусулис начинает шептать что-то... Ну и припев... В общем, идея на десять баллов, а вот реализация подкачала.

2-е место: Амината - I'm Lettting You Go

На Аминату было больно смотреть при объявлении результатов. Судя по ее интервью, она действительно серьезно относится к этому конкурсу, в отличие от многих других (в том числе и победителей). Но здесь мы возвращаемся к уже упомянутой проблеме - одиноко стоящая и красиво поющая женщина - это неинтересно. Вне зависимости от божественности ее голоса. Особенно если в самой песне нет ничего интересного. У Джамалы был политический подтекст и интересная работа со светом; у Кончиты Вурст - социальное высказывание и, извините, борода; у Лорин - интересная ритмика и классные танцевальные па. У Аминаты просто красивый голос и песня о любви. Та же Love Injected в 2015-м была интереснее. В общем, мне очень жаль Аминату, я надеюсь, что она вернется, но говорить о том, что ее засудили - не могу.

1-е место: Citi Zēni - Eat Your Salad

И наши победители, короли TikTok. Ну что уж говорить, смешная песня. В начале она мне совсем не нравилась, но я к ней прирос. Все еще считаю, что припев слабее куплета. Но в целом -  закономерная победа. Вопроса только два: сохранится ли TikTok-популярность к маю и голосуют ли зумеры на "Евровидении". А вообще это шанс для Латвии хотя бы выйти в финал.

Еще хотел бы упомянуть одну композицию, которая не попала в финал. Это The Coco’nuts - In And Out of the Dark. Нет, на "Евровидении" им было бы нечего ловить - к сожалению, слишком нишево и жанрово. Но музыкально - это моя любимая песня из всех представленных на Supernova. Легко могла бы быть заглавной темой нового фильма о Бонде, например. И в финале ребята должны были быть...

Мои фавориты

Если выбирать только из тех, кто все-таки попал в финал (простите, The Coco’nuts), то у меня есть две тройки. Первая тройка - мои личные фавориты именно по песне:

  1. Линда Рушениеце - Pay My Own Bills
  2. Микс Галвановскис - I’m Just a Sinner
  3. Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch

Но если мы все-таки говорим о каких-то шансах Латвии на попадание в финал конкретного конкурса "Евровидение" и о том, чтобы запомниться европейскому зрителю, то моя тройка такая:

  1. Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch
  2. Citi Zēni - Eat Your Salad
  3. Амината - I'm Lettting You Go

Да, получается, что моим фаворитом является Ritch Itch. Как я и говорил: бодрый бит (пожалуй, единственная песня, которую я смогу напеть прямо сейчас - заседает в мозгу). Но и Citi Zēni совсем не плохой выбор.

Общие впечатления

Теперь по организации шоу. Есть пара вопросов, которые хотелось бы задать.

1. А можно было как-то сократить ответы на вопросы участников перед их номерами? Половина вырезается легко, так как неинтересно. А если нужно время, чтобы подготовить сцену, может, лучше сделать какой-то подсъем репетиций? Или пусть ведущие говорят на другом месте? А то эти 10-минутные монологи музыкантов очень ломают темп.

2. Bujāns с воздушными шарами, конечно, очень забавные. Но, возможно, стоило им намекнуть перед началом съемки, что это будет ломать картинку и усложнять работу операторов? И ведущих тоже, особенно если дарить им шарики на середине предложения.

3. Обязательно у Аминаты после объявления результатов спрашивать, как она себя чувствует? Видно же, что она расстроена и сдерживает слезы, нет, давайте сразу три вопросика ей вкинем, пока она пытается понять, как проиграла силе TikTok. Победили 6 парней, они все радуются, у всех плюс-минус подвешен язык. Нет, давайте насядем на одинокую девушку, у которой не сбылась мечта.

А в целом, конечно, что сказать. Начиная с 2009 года (включительно), то есть за 12 конкурсов, Латвия лишь дважды выходила в финал "Евровидения". Пять раз из этих 12 мы заняли последнее место в полуфинале. А единственные разы, когда вышли, это была либо сама Амината, либо ее песня.

Смогут ли Citi Zēni выйти в финал? Сложно сказать, но я бы рискнул предположить, что да. Однако, к сожалению, кроме славы TikTok и общего позитивного настроя, у ребят нет особых козырей. Аминату знают в Европе, Mēs Jūs Mīlam сделали настоящее шоу. Даже у Bujāns был модный закос под 80-е.

У Citi Zēni есть вегетарианская повестка и слово pussy в первой строчке (которое они почему-то стыдливо замолчали). Надеюсь, что этого хватит хотя бы в топ-10 финала. Будем болеть!


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