В Канаде женщина продала детей другим семьям. Через много лет братья и сестры нашли друг друга

Энни Бринтуик родилась в 1914 году в городе Виннипег в семье католиков из Украины. Она воспитывала сыновей Эда, Боба и Майкла, а также дочерей Энн и Барбару.

В разные годы Энни родила еще шестерых детей, но все они были отданы в другие семьи.

Шэрон Коппола из Флориды узнала от приемного отца, что у нее есть сестра-близнец. Найти сестру у Шэрон не получилось, а в 2017 году после сдачи ДНК-теста с ней связался Боб, который оказался ее братом.

Канадка Рейсса Спир, которая росла в приемной семье, в возрасте 62 лет также сдала ДНК-тест и узнала о своей сестре Рейн Холм из штата Массачусетс. Женщины стали общаться и вскоре нашли Боба и Шэрон.

Позднее братьям и сестрам удалось найти еще троих детей Энни Бринтуик, которые росли в других семьях: Брэма Эйзенталя, Наоми Баум и Джона Шермана. Сейчас все 11 братьев и сестер поддерживают связь. При этом по словам Боба, еще не нашелся один ребенок, которого, как он помнит, его мать родила в 1953 году. Также неясно, где находится сестра-близнец Шэрон.

Энни Бринтуик говорила детям, что их отец - Макс Митчелл, но они предполагают, что отцы некоторых из них - неизвестные мужчины. Все приемные дети воспитывались в еврейских семьях.

По словам Эда - старшего сына Энни, Макс Митчелл продавал новорожденных детей по 10 тысяч долларов.