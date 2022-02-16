В Германии и Польше ожидаются разрушительные грозы. Циклон пройдет и через Курземе

Центр циклона пересечет юг Скандинавии и утром в четверг, 17 февраля достигнет Курземе, но самые сильные ветры будут дуть южнее центра циклона. Атмосферное давление на уровне моря упадет примерно до 960 гектопаскалей.

Европейский экспериментальный центр прогнозирования штормов выпустил в некоторых частях Великобритании и странах Бенилюкса предупреждение второго уровня, а на севере Германии, включая Берлин, а также в западной и центральной Польше - предупреждение третьего или высочайшего уровня о разрушительных порывах ветра и возможных торнадо под грозовыми облаками.

Наибольший риск гроз в Великобритании будет вечером в среду, в странах Бенилюкса и Германии - вечером в четверг, в центральной Польше - утром в четверг по местному времени. Национальные метеорологические службы также выпустили предупреждения о надвигающейся стихии, по всей Германии объявлено красное предупреждение.

По данным Global Forecast System, новый шторм обрушится на Ирландию и Великобританию в ночь на пятницу, в Данию прибудет вечером пятницы, а в субботу утром и разразится на юге Балтийского моря.