Политолог раскритиковал работу правительства по вопросам Covid-19

Он пояснил, что, несмотря на помпезную организацию процесса вакцинации, это не привело к значительному увеличению охвата вакцинацией. По замечанию Раевского, Латвия немного отстает от Литвы по количеству вакцинированного населения, но немного опережает Эстонию.

Кроме того, в последние месяцы население не пользовалось какими-либо ослаблениями ограничений, как это было в остальных странах Балтии. По словам политолога, это свидетельство того, что правительство не добилось успеха.

Раевский подчеркнул, что в конечном итоге все уперлось в деньги и что Латвия относительно дорого заплатила за Covid-19, поскольку за ограничения пришлось вводить компенсации.

Политолог также обратил внимание на потери в предпринимательской среде, поскольку не все можно было компенсировать. Не только компании закрылись - нельзя забывать и о других уровнях убытков, например, неуплаченных налогах. Раевский высказал мнение, что этот период Латвия пережила весьма неудачно.

Говоря об ожидаемом ослаблении ограничений, Раевский подчеркнул, что у правительства не сложилось плодотворного сотрудничества с экспертами, но отнюдь не по вине экспертов. Министры так и не научились пользоваться экспертными рекомендациями - в принятых правительством решениях экспертные мнения отражения не нашли.

И по вопросу о том, имеет ли смысл снятие ограничений в условиях роста заболеваемости Covid-19, Раевский повторил, что политикам стоило бы научиться правильно пользоваться советами экспертов. Он отметил, что если правительство и прислушивалось к эпидемиологам, то в экономических вопросах политики явно посчитали себя достаточно крупными экспертами, в результате чего Латвия и заплатила за кризис такой высокой ценой.

"Политик должен уметь находить золотую середину. Поэтому мы их и выбираем. Поэтому у них власть и мандат. Политик должны уметь разобраться, когда принимать передовые решения, когда ослаблять ограничения, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков впустую", - сказал Раевский.

Он согласился с тем, что показатели заболеваемости Covid-19 высоки, но если вспомнить локдаун в ноябре, то заболеваемость была гораздо ниже, чем сейчас, а в больницах находилось примерно 1500 больных и реанимации были переполнены. В настоящее время Covid-19 в качестве базового диагноза имеют 500 человек, примерно 70 человек находятся в реанимации, а совокупный показатель заболеваемости составляет примерно 7000 на 100 000 человек.

"Новый вариант Covid-19 более легкий - надо идти на некоторые риски. Это может быть неправильно с эпидемиологической точки зрения, но мир состоит не только из эпидемиологов и эпидемиологических ситуаций. Мы же не останавливаем экономику во время гриппа", - заметил политолог.

По его мнению, надо научиться сосуществовать с Covid-19. Раевский отметил, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс заговорил об очередном пике заболеваемости осенью. По словам политолога, такие новости люди больше не слушают, потому что болезнь протекает в гораздо более легкой форме. Если человек привит и не имеет серьезного заболевания, то можно надеяться, что он переболеет коронавирусом без особых проблем.

На вопрос о том, не пошел ли кто-то из партнеров по коалиции на слишком большие уступки в принятии решения о снятии ограничений, Раевский ответил отрицательно.

"Если смотреть с позиции СМИ, пафос, исходящий от Минздрава, бесконечен. По-прежнему звучат громкие заявления и попытки поддерживать напряженность там, где это не нужно. А при этом вакцинация, по которой должны были быть достигнуты более высокие цифры, полностью закончилась", - заявил политолог.