В Афганистане пару за "незаконные отношения" насмерть забросали камнями

Как в среду подтвердили двое местных талибских чиновников, они были наказаны законом шариата.

Закон шариата запрещает мусульманским женщинам и мужчинам вступать в сексуальные отношения за пределами брака.

"Они признались, что у них были незаконные отношения, и что они делали это два-три раза", - рассказал чиновник.

Представитель департамента информации и культуры Бадахшана сообщил агентству dpa, что ведется расследование, и пообещал наказать виновных, которые забрасывали камнями.

Местная газета Hasht-e Subh сообщила, что забрасывание камнями произошло в понедельник и было публичным.

Напомним, талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года и обещали более мягкое правление, чем во время первого правления с 1996 по 2001 год. Режим Талибана пытается добиться международного признания и получить гуманитарную помощь, которая была остановлена после прихода талибов к власти.

Однако несмотря на обещания уважать права людей, в последние месяцы прозвучала информация о большом количестве ужасных наказаний и нарушений прав.

С момента прихода талибов к власти большинству девочек запретили посещать средние школы, большей части женщин не разрешили возвращаться на работу. Женщины обязательно должны носить хиджаб, а для дальних поездок необходимо сопровождение мужчины - члена семьи.

Мужчинам рекомендуется отращивать бороды и носить традиционную одежду. В СМИ запрещена музыка.