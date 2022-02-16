В Афганистане пару за "незаконные отношения" насмерть забросали камнями
В афганской провинции Бадахшан мужчину и женщину насмерть забросали камнями за нарушение закона шариата - они вступили в "незаконные отношения", сообщает dpa.
В афганской провинции Бадахшан мужчину и женщину насмерть забросали камнями за нарушение закона шариата - они вступили в "незаконные отношения", сообщает dpa.
Как в среду подтвердили двое местных талибских чиновников, они были наказаны законом шариата.
Закон шариата запрещает мусульманским женщинам и мужчинам вступать в сексуальные отношения за пределами брака.
"Они признались, что у них были незаконные отношения, и что они делали это два-три раза", - рассказал чиновник.
Представитель департамента информации и культуры Бадахшана сообщил агентству dpa, что ведется расследование, и пообещал наказать виновных, которые забрасывали камнями.
Напомним, талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года и обещали более мягкое правление, чем во время первого правления с 1996 по 2001 год. Режим Талибана пытается добиться международного признания и получить гуманитарную помощь, которая была остановлена после прихода талибов к власти.
Однако несмотря на обещания уважать права людей, в последние месяцы прозвучала информация о большом количестве ужасных наказаний и нарушений прав.
С момента прихода талибов к власти большинству девочек запретили посещать средние школы, большей части женщин не разрешили возвращаться на работу. Женщины обязательно должны носить хиджаб, а для дальних поездок необходимо сопровождение мужчины - члена семьи.
Мужчинам рекомендуется отращивать бороды и носить традиционную одежду. В СМИ запрещена музыка.
Протесты против этих ограничений и требований подавляются.