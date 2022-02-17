ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

С воскресенья, 13 февраля, в Закюмуйже на Большой Югле оперативные службы совместно с волонтерами разыскивают семилетнего мальчика, который погиб, провалившись под лед, сообщает передача Degpunktā.

Первоначальная информация, которую знают окружающие - мальчик катался на санках с горки у реки вместе с другими детьми. Мальчик попал в воду, вероятно, гуляя по льду.

Большая Югла - довольно сложный этап для подводных поисков", - говорит Александр, глава организации Bezvēsts.lv.

"В таких местах очень сложно искать людей, детей. Особенно тяжело искать детей по моральным и эмоциональным причинам.

Место очень сложное, потому что тут полно гнилых веток, кусков льда и непонятно, куда именно могли быть унесены останки. Могло унести на 50 метров или десять километров вверх по течению. Конечно, мы проверили очевидные места.

С помощью сонара проверяли, муниципальная полиция проверяла с помощью подводных камер. Все много и серьезно работают в этих поисках и очень стараются его найти", - сказал Александр.

Передача Degpunktā получила от зрителя видеозапись опасной деятельности вблизи водоемов. Руководитель Bezvēsts.lv, в ответ на трагический случай в Закюмуйже, призывает родителей неоднократно рассказывать детям о поведении на улице, у воды и льда.