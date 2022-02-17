Сертификаты Covid-19 для работающих в сфере образования: ясность будет внесена в ближайшие недели

"Эти обсуждения также происходят в основном на экспертном уровне. Ожидается, что (...) вопрос об этом требовании сертификата вакцинации может быть рассмотрен в течение двух недель, чтобы в марте людям было ясно, что будет в апреле", - сказала Муйжниеце (JKP).

Министр также считает, что директора школ должны иметь право принять обратно на работу людей, которые ранее не имели сертификата Covid-19, если будет политическая договоренность о том, что они могут работать в учебных заведениях без сертификата.

LTV, ссылаясь на данные Министерства образования и науки на 13 февраля, сообщает, что в настоящее время более 2500 сотрудников образовательных учреждений не имеют сертификата Covid-19.