Чт, 17.02.2022
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Евгения, выросла в приемной семье
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Сертификаты Covid-19 для работающих в сфере образования: ясность будет внесена в ближайшие недели

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Ясность о требовании сертификатов Covid-19 для работающих в сфере образования с 1 апреля может быть внесена в ближайшие две недели, потому что тогда вопрос будет рассматриваться на экспертном уровне, так, ссылаясь на министра образования и науки Аниту Муйжниеце, сообщает передача Panorāma на LTV.

"Эти обсуждения также происходят в основном на экспертном уровне. Ожидается, что (...) вопрос об этом требовании сертификата вакцинации может быть рассмотрен в течение двух недель, чтобы в марте людям было ясно, что будет в апреле", - сказала Муйжниеце (JKP).

Министр также считает, что директора школ должны иметь право принять обратно на работу людей, которые ранее не имели сертификата Covid-19, если будет политическая договоренность о том, что они могут работать в учебных заведениях без сертификата.

LTV, ссылаясь на данные Министерства образования и науки на 13 февраля, сообщает, что в настоящее время более 2500 сотрудников образовательных учреждений не имеют сертификата Covid-19.

Уже сообщалось, что после окончания режима чрезвычайной ситуации, то есть после 1 марта, для получения отдельных услуг будет необходим ковид-сертификат.


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