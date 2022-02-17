Чт, 17.02.2022
Я никогда не ощущала разницу между обычной семьей и моей. И никогда не считала себя сиротой. Я не чувствовала в этом дискомфорта, потому что семья была полноценной, здоровой, со здоровыми отношениями Евгения, выросла в приемной семье
Евгения, выросла в приемной семье

Мурниеце: Сейм вернется к очной работе в самое ближайшее время

ФОТО: LETA

После призыва депутата Ральфа Немиро вернуться к очной работе спикер Сейма Инара Мурниеце заявила сегодня, 17 февраля, на заседании парламента, что принято решение сделать это "в самое ближайшее время".

Немиро напомнил, что многие вещи в Латвии происходят очно - дети ходят в детский сад, школу, проводятся массовые концерты.

"Нет оснований делать исключения для депутатов Сейма и не проводить очные заседания.

Поэтому призываю вернуться к очной работе как можно скорее", - сказал оппозиционный депутат, добавив, что большинство других национальных парламентов заседают очно.

Как сообщалось, неделю назад Мурниеце заявила, что Сейм может вернуться к очным заседаниям в ближайшие недели.

Очная работа будет проходить в масках или респираторах, так как в зале заседаний невозможно дистанцироваться, а заседания Сейма иногда могут длиться до десяти часов подряд.


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