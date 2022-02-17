Мурниеце: Сейм вернется к очной работе в самое ближайшее время

Немиро напомнил, что многие вещи в Латвии происходят очно - дети ходят в детский сад, школу, проводятся массовые концерты.

"Нет оснований делать исключения для депутатов Сейма и не проводить очные заседания.

Поэтому призываю вернуться к очной работе как можно скорее", - сказал оппозиционный депутат, добавив, что большинство других национальных парламентов заседают очно.

Как сообщалось, неделю назад Мурниеце заявила, что Сейм может вернуться к очным заседаниям в ближайшие недели.