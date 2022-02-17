Чт, 17.02.2022
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Евгения, выросла в приемной семье

Летевший из Хельсинки в Вильнюс самолет сел в Риге. Из-за задымления

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Рижском аэропорту из-за задымления из самолета эвакуировали 18 человек, сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Незадолго до 13:00 в VUGD поступила информация о том, что в одном из приземлившихся в аэропорту самолетов было замечено небольшое задымление.

Из самолета были эвакуированы 18 человек. Опасности на месте происшествия нет, помощь VUGD больше не требуется.

Представитель Рижского аэропорта Илзе Сална сообщила LЕТА, что в аэропорту была объявлена стандартная процедура, чтобы встретить летевший из Хельсинки в Вильнюс самолет Finnair в режиме повышенной готовности.


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