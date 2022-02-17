Летевший из Хельсинки в Вильнюс самолет сел в Риге. Из-за задымления
В Рижском аэропорту из-за задымления из самолета эвакуировали 18 человек, сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Рижском аэропорту из-за задымления из самолета эвакуировали 18 человек, сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Незадолго до 13:00 в VUGD поступила информация о том, что в одном из приземлившихся в аэропорту самолетов было замечено небольшое задымление.
Из самолета были эвакуированы 18 человек. Опасности на месте происшествия нет, помощь VUGD больше не требуется.
Представитель Рижского аэропорта Илзе Сална сообщила LЕТА, что в аэропорту была объявлена стандартная процедура, чтобы встретить летевший из Хельсинки в Вильнюс самолет Finnair в режиме повышенной готовности.