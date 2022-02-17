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Скончался один из авторов декларации о независимости Латвии, бывший судья Конституционного суда (КС) и первый омбудсмен Роман Апситис, сообщил президент Эгил Левитс.

Сегодня, 17 февраля, на заседании Сейма депутаты почтили Апситиса минутой молчания. Председатель парламента Инара Мурниеце подчеркнула, что Апситис был одним из главных авторов декларации о восстановлении независимости Латвии, которому была доверена честь зачитать ее в день принятия - 4 мая 1990 года.

Апситис (1939 г.) был депутатом Верховного совета Латвии, 5-го и 6-го Сейма, а в 1994 году стал министром юстиции.