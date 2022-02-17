Скончался первый омбудсмен Латвии Роман Апситис
Скончался один из авторов декларации о независимости Латвии, бывший судья Конституционного суда (КС) и первый омбудсмен Роман Апситис, сообщил президент Эгил Левитс.
Сегодня, 17 февраля, на заседании Сейма депутаты почтили Апситиса минутой молчания. Председатель парламента Инара Мурниеце подчеркнула, что Апситис был одним из главных авторов декларации о восстановлении независимости Латвии, которому была доверена честь зачитать ее в день принятия - 4 мая 1990 года.
Апситис (1939 г.) был депутатом Верховного совета Латвии, 5-го и 6-го Сейма, а в 1994 году стал министром юстиции.
В 1996 году Апситис был избран судьей КС, с 2000 по 2006 год занимал должность заместителя председателя КС, а в 2007-2011 гг. был первым госуполномоченным по правам человека в Латвии.