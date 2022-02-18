Певица Сати Казанова объявила, что покидает Россию

Напомним, в 2017 году экс-солистка группы "Фабрика" вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. До этого момента супруги проживали в Москве, но Казанова заявляла, что большую часть жизни они намереваются провести в Европе.

Ранее Сати говорила, что хочет завершить дела и переселиться на родину мужа. Казанова призналась, что они купили дом в Италии. В России ее пока удерживала работа.

Певица не скрывает, что иногда в их интернациональной семье сказывается разница менталитетов, но добавляет, что ее муж очень терпеливый, поэтому в их доме всегда царит мир.