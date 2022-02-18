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В воскресенье, в четверг, 17 февраля, мальчик провалившийся под лед реки Большая Югла, был найден без признаков жизни в трех километрах от места несчастного случая, сообщили в Госполиции.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 февраля, с 16 часов до позднего вечера на Большой Югле работали спасатели, они обыскивали акваторию, где под лед провалился ребенок 2014 года рождения..

Поисковые работы продолжались всю неделю до четверга, в них были задействованы сотрудники Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы, а так же дайверы и спасатели Рижской муниципальной полиции, добровольцы организации Bezvēsts.lv с необходимой техников и родственники мальчика.

По сообщению Госполиции, поисковые работы были осложнены погодными условиями, течением, льдом и глубиной воды, которая в некоторых местах достигала четырех метров.

В четверг, 17 февраля, лес подтаял. Родственники мальчика заметили тело ребенка. Оно находилось в трех километрах от того места, где мальчик провалился под лед и в 20 метрах от берега.