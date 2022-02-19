Всеобщая мобилизация, обстрелы, взрыв на территории РФ: что известно о ситуации на востоке Украины

Главы самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР) подписали указы о всеобщей мобилизации. Украина и "народные республики" обвинили друг друга в обстрелах. В Ростовской области РФ в километре от границы с Украиной произошел взрыв. Что известно о ситуации на востоке Украины? RUS TVNET собрал имеющуюся в распоряжении информацию.
Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы", - заявил он.
Мобилизация будет проведена на всей территории ДНР. Пушилин также приказал доставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов, отмечает "Донецкое агентство новостей".
Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию
Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
По данным властей ДНР, из региона уже уехали более 6,6 тысячи человек. В ЛНР сообщили об отъезде 25 тысяч человек. В Ростовской области, по сообщениям властей, к утру субботы уже разместили 1692 человека из Донбасса.
У пункта пропуска со стороны ДНР растянулась пробка длиной 22 километра из автомобилей с желающими выехать в РФ, сообщает "Медуза".
Власти Ростовской области объявили режим ЧС из-за большого потока беженцев, передает ТАСС.
Власти Украины и самопровозглашенных республик Донбасса обвинили друг друга в обстрелах
По данным штаба Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, за 18 февраля произошло 66 обстрелов населенных пунктов, с начала 19 февраля - еще 12, пишет "Медуза". В ДНР заявили утром 19 февраля, что за сутки по их территории выпустили около 600 снарядов. Местные власти утверждают, что из-за обстрела пострадал один мирный житель. В ЛНР, в свою очередь, заявили, что за сутки территорию региона обстреляли 31 раз, а 19 февраля произошло еще восемь обстрелов.
В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе, в ДНР - о повреждении водопровода
В ночь на 19 февраля в поселке Малая Вергунка в черте Луганска после взрыва загорелась боковая ветка газопровода "Дружба", пишет "Медуза". Возгорание быстро потушили. Из-за случившегося без газа остались больница, котельная и три частных и два многоквартирных дома. Спустя 40 минут после первого взрыва в Луганске произошел еще один взрыв. О пострадавших не сообщается. В "Луганскгазе" сообщили, что причиной взрывов являются диверсии.
Украина не причастна к взрыву газопровода, заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
В ДНР сообщили, что после обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, из-за этого без воды могут остаться более 40 городов и сел, где живет около 1,8 миллиона человек.
Галерея: Эвакуация жителей из Донецка
Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины. Позже в Донецке прогремел взрыв.
Несмотря на то, что в видео с призывом к эвакуации глава ДНР Денис Пушилин заявил, что записывает ролик 18 февраля, судя по метаданным, это видео было сделано еще в среду, 16 февраля, сообщили СМИ.
В России в километре от границы с Украиной произошел взрыв снаряда
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту попадания снаряда на территорию РФ уголовное дело.
Как передает "Медуза" со ссылкой ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс", снаряд разорвался в ночь на субботу, по данным источников - в Тарасовском районе Ростовской области. Взрыв произошел в 300 метрах дома в станице Митякинской (25 км от Луганска). В результате взрыва никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Кто выпустил снаряд - неизвестно.
Также источники российских информационных агентств сообщили, что вблизи станицы Митякинской был найден 120-миллиметровый снаряд советских времен. Источники РИА Новостей и ТАСС заявляют, что это боеприпас от системы залпового огня "Град". Официально эта информация не подтверждена.
Станица Митякинская уже подвергалась обстрелам со стороны Украины. Летом 2014 года СМИ сообщали о снарядах, разорвавшихся в 300 метрах от станицы.