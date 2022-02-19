Всеобщая мобилизация, обстрелы, взрыв на территории РФ: что известно о ситуации на востоке Украины

Власти Ростовской области объявили режим ЧС из-за большого потока беженцев, передает ТАСС.

Беженцы из Донецка прибыли в Ростов-на-Дону ФОТО: AP/Scanpix

Власти Украины и самопровозглашенных республик Донбасса обвинили друг друга в обстрелах

По данным штаба Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, за 18 февраля произошло 66 обстрелов населенных пунктов, с начала 19 февраля - еще 12, пишет "Медуза". В ДНР заявили утром 19 февраля, что за сутки по их территории выпустили около 600 снарядов. Местные власти утверждают, что из-за обстрела пострадал один мирный житель. В ЛНР, в свою очередь, заявили, что за сутки территорию региона обстреляли 31 раз, а 19 февраля произошло еще восемь обстрелов.

В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе, в ДНР - о повреждении водопровода

В ночь на 19 февраля в поселке Малая Вергунка в черте Луганска после взрыва загорелась боковая ветка газопровода "Дружба", пишет "Медуза". Возгорание быстро потушили. Из-за случившегося без газа остались больница, котельная и три частных и два многоквартирных дома. Спустя 40 минут после первого взрыва в Луганске произошел еще один взрыв. О пострадавших не сообщается. В "Луганскгазе" сообщили, что причиной взрывов являются диверсии.

Украина не причастна к взрыву газопровода, заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

В ДНР сообщили, что после обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, из-за этого без воды могут остаться более 40 городов и сел, где живет около 1,8 миллиона человек.

Галерея: Эвакуация жителей из Донецка

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины. Позже в Донецке прогремел взрыв.

Несмотря на то, что в видео с призывом к эвакуации глава ДНР Денис Пушилин заявил, что записывает ролик 18 февраля, судя по метаданным, это видео было сделано еще в среду, 16 февраля, сообщили СМИ.

В России в километре от границы с Украиной произошел взрыв снаряда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту попадания снаряда на территорию РФ уголовное дело.

Как передает "Медуза" со ссылкой ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс", снаряд разорвался в ночь на субботу, по данным источников - в Тарасовском районе Ростовской области. Взрыв произошел в 300 метрах дома в станице Митякинской (25 км от Луганска). В результате взрыва никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Кто выпустил снаряд - неизвестно.

Также источники российских информационных агентств сообщили, что вблизи станицы Митякинской был найден 120-миллиметровый снаряд советских времен. Источники РИА Новостей и ТАСС заявляют, что это боеприпас от системы залпового огня "Град". Официально эта информация не подтверждена.