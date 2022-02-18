Сб, 19.02.2022
Первыми будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР
Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР
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СМИ: сообщения об эвакуации были записаны два дня назад

ФОТО: REUTERS/Alexander Ermochenko

Несмотря на то, что в видео с призывом к эвакуации глава ДНР Денис Пушилин заявил, что записывает ролик 18 февраля, судя по метаданным, это видео было сделано еще в среду, 16 февраля. Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой расследователей BellingCat.

В своем Twitter сотрудник BellingCat Арик Толлер выложил серию сообщений, в которых доказывает, что видео глав ЛНР и ДНР были записаны еще в среду, что указывает на то, что они были запланированы заранее.

В качестве доказательств Толлер приводит скриншоты из Telegram, где было выложено обращение главы ЛНР Леонида Пасечника. По словам журналиста, Telegram сохраняет метаданные, на которых видно, что ролик был записан 16 февраля.

Позже Толлер приводит в пример другие видео, которые были сняты 18 февраля. Их метаданные также показывают эту дату.

Позже журналист выложил такие скриншоты видео главы ДНР Дениса Пушилина. Отметим, что Пушилин в самом ролике утверждает, что записывает видео 18 февраля.

Напомним, что главной причиной призыва к эвакуации главы самопровозглашенных республик называли агрессию со стороны войск Украины.


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