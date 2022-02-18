СМИ: сообщения об эвакуации были записаны два дня назад

В своем Twitter сотрудник BellingCat Арик Толлер выложил серию сообщений, в которых доказывает, что видео глав ЛНР и ДНР были записаны еще в среду, что указывает на то, что они были запланированы заранее.

Video metadata for the clip in question shows February 16th (Wednesday), it was supposedly captured today. pic.twitter.com/7WwhR0GifF — Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022

В качестве доказательств Толлер приводит скриншоты из Telegram, где было выложено обращение главы ЛНР Леонида Пасечника. По словам журналиста, Telegram сохраняет метаданные, на которых видно, что ролик был записан 16 февраля.

Позже Толлер приводит в пример другие видео, которые были сняты 18 февраля. Их метаданные также показывают эту дату.

Позже журналист выложил такие скриншоты видео главы ДНР Дениса Пушилина. Отметим, что Пушилин в самом ролике утверждает, что записывает видео 18 февраля.

aaaaaaaaaa Pushilin did the same thing! So both the LNR and DNR announcements about evacuations were apparently recorded on Wednesday.https://t.co/AmX8GHzUWo — Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022