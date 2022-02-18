Взрыв, эвакуация, угроза атаки: что происходит в Донецке прямо сейчас

Эвакуация
Как уже сообщал портал RUS TVNET, глава ДНР Денис Пушилин в видео объявил об эвакуации мирных жителей.
Главная причина - напряженность в регионе. По его словам, такая договоренность была достигнута с руководством России. "В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан", - заявил Пушилин.
В Ростовской области был создан оперативный штаб для прибывающих из ДНР и ЛНР людей.
Кроме того президент России Владимир Путин поручил выделить каждому человеку, прибывающему из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей (114 евро).
В соцсетях стали появляться видео с колоннами машин, которые движутся из ДНР и ЛНР в сторону России.
Первыми, по данным агентства "Интерфакс", было решено эвакуировать 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке.
Власти ЛНР собираются первыми вывозить жителей населенных пунктов, которые расположены ближе всего к линии соприкосновения с территорией Украины.
Министерство образования республики приостановило обучение во всех образовательных учреждениях и сообщило об эвакуации детских домов и школы-интернатов ЛНР.
Как сообщает портал BBC, с территории ДНР и ЛНР сейчас не выпускают мужчин от 18 до 55 лет, для остальных эвакуация добровольная.
Взрыв
Около 19 часов вечера в Донецке прогремел взрыв. Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил агентству "Интерфакс", что взорвался его припаркованный автомобиль. О пострадавших не сообщается.
Атака со стороны Украины
В упомянутом выше видео Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление".
Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает, что "украинский агрессор" готовится к "глубокому прорыву" на территорию ЛНР. Он призвал всех мужчин, способных "держать в руках оружие", встать "на защиту своей земли".
Позже Пушилин в новом обращении высказал мнение, что "дело идет к полномасштабной войне".
В свою очередь украинские власти отрицают подобные обвинения.
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины <…> Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Аналогично высказался и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.