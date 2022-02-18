Взрыв, эвакуация, угроза атаки: что происходит в Донецке прямо сейчас

Эвакуация

Как уже сообщал портал RUS TVNET, глава ДНР Денис Пушилин в видео объявил об эвакуации мирных жителей.

Главная причина - напряженность в регионе. По его словам, такая договоренность была достигнута с руководством России. "В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан", - заявил Пушилин.

В Ростовской области был создан оперативный штаб для прибывающих из ДНР и ЛНР людей.

Кроме того президент России Владимир Путин поручил выделить каждому человеку, прибывающему из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей (114 евро).

В соцсетях стали появляться видео с колоннами машин, которые движутся из ДНР и ЛНР в сторону России.

Из ДНР эвакуируют детей pic.twitter.com/d9oYejar7o — Алексей Карпушев (@AleksKarpushev) February 18, 2022

🇷🇺🚗 Колона аутомобила на граници ДНР и Русије pic.twitter.com/WUmVdq2Mcb — Miroljub (@Mirolju72330356) February 18, 2022

Первыми, по данным агентства "Интерфакс", было решено эвакуировать 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке.

Власти ЛНР собираются первыми вывозить жителей населенных пунктов, которые расположены ближе всего к линии соприкосновения с территорией Украины.

Министерство образования республики приостановило обучение во всех образовательных учреждениях и сообщило об эвакуации детских домов и школы-интернатов ЛНР.

Как сообщает портал BBC, с территории ДНР и ЛНР сейчас не выпускают мужчин от 18 до 55 лет, для остальных эвакуация добровольная.

Взрыв

Около 19 часов вечера в Донецке прогремел взрыв. Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил агентству "Интерфакс", что взорвался его припаркованный автомобиль. О пострадавших не сообщается.

Атака со стороны Украины

В упомянутом выше видео Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление".

Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает, что "украинский агрессор" готовится к "глубокому прорыву" на территорию ЛНР. Он призвал всех мужчин, способных "держать в руках оружие", встать "на защиту своей земли".

Позже Пушилин в новом обращении высказал мнение, что "дело идет к полномасштабной войне".

В свою очередь украинские власти отрицают подобные обвинения.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины <…> Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022