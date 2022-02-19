Фото ⟩ Близкие и коллеги прощаются с покойным Мартиньшем Ритиньшем

Латвийский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий Мартиньш Ритиньш скончался в возрасте 72 лет.

Ранее сообщалось, что лечение от Covid-19 у Ритиньша проходило тяжело. С конца прошлого года он находился в больнице. Шеф-повар был привит от коронавируса и прошел ревакцинацию.

В начале января брат Мартиньша Ритиньша Янис сообщил новостному порталу Apollo.lv, что состояние повара улучшается только благодаря кислородной маске, однако 17 января выяснилось, что он переведен в реанимацию.

Мартиньш Ритиньш окончил Вестминстерский техникум в Лондоне в 1971 году. С середины 1970-х до начала 1990-х работал в различных кейтеринговых компаниях гостиничной сети Grand Metropolitan Hotels. С 1984 по 1992 год он был владельцем компании Martins Catering Ltd в Торонто.

В 1993 году переехал в Латвию. В 1994 году Ритиньш стал директором и шеф-поваром вновь созданного ресторана Vincents, где занимал эту должность до 2017 года, когда управление рестораном было передано сомелье Раймонду Томсону.

В 1995 году Ритиньш начал вести телешоу "Что может быть лучше этого?", съемки которого были прекращены в 2015 году.

В 2007 году он был награжден орденом Трех Звезд пятой степени.