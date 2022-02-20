"Комиссия - 56 центов": почему письмо на почте могут вернуть отправителю?

Бирута наклеила на конверт марку стоимостью 1 евро вместо необходимой марки стоимостью 1,20 евро. Женщина сама не может добраться до почты из-за проблем со здоровьем, поэтому она попросила знакомую бросить конверт в почтовый ящик. Она сильно удивилась, когда через некоторое время почтальон явился к ней с ее письмом.

"Звонят в дверь - стоит почтальон, показывает мне мое письмо и говорит: "Я не отдам его вам, пока вы не заплатите мне 56 центов", - говорит Бирута.

Женщина была удивлена ​​как тем фактом, что за возвращенное письмо нужно было заплатить 56 центов, так и тем фактом, что почтальон отказался принять 20 центов, недостающие из стоимости марки.

Пенсионерка озадачена советом почтальона написать новое письмо и наклеить марку за 1,20 евро.

"Эта марка для этого письма уже не действует. Это письмо уже было доставлено, и были предприняты шаги для его доставки.

Поэтому это письмо необходимо переоформить - использовать новый конверт с новой маркой", - поясняет Карлис Удрас, руководитель отдела управления качеством Latvijas Pasts.

За неотправленную почту взимается дополнительная плата в размере 56 центов. Удрас поясняет, что это дополнительная комиссия.

"За доставку такого недоплаченного отправления взимается дополнительная комиссия, потому что мы взялись за отправление, пытались его доставить, были вынуждены вернуть, были предприняты какие-то действия", - говорит Удрас.