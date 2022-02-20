Обвиняемый в педофилии сообщник Эпштейна найден мертвым в тюрьме

По сообщениям французских СМИ, Брюнеля нашли повешенным в тюрьме Санте.

Мужчина находился под стражей с 2020 года, когда в отношении него было начато следствие. Брюнелю предъявили обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних.

Агент отрицал свою вину.

Полиция начала расследование обстоятельств его смерти.

В 1977 году Брюнель вместе с Эпштейном стал соучредителем французского модельного агентства Karin Models и MC2 Model Management в США.

Уже сообщалось, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами Нью-Йорка 6 июля 2019 года.

Предположительно, мультимиллионер Джеффри Эпштейн в течение многих лет совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками и молодыми женщинами и подстрекал их к занятию проституцией.