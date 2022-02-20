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Обвиняемый в педофилии сообщник Эпштейна найден мертвым в тюрьме

ФОТО: Inked Pixels/Shutterstock

Бывший модельный агент Жан-Люк Брюнель, арестованный по делу обвиненного в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних миллиардера Джеффри Эпштейна, найден мертвым в своей камере в Париже, сообщает BBC.

По сообщениям французских СМИ, Брюнеля нашли повешенным в тюрьме Санте.

Мужчина находился под стражей с 2020 года, когда в отношении него было начато следствие. Брюнелю предъявили обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних.

Агент отрицал свою вину.

Полиция начала расследование обстоятельств его смерти.

В 1977 году Брюнель вместе с Эпштейном стал соучредителем французского модельного агентства Karin Models и MC2 Model Management в США.

Уже сообщалось, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами Нью-Йорка 6 июля 2019 года.

Предположительно, мультимиллионер Джеффри Эпштейн в течение многих лет совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками и молодыми женщинами и подстрекал их к занятию проституцией.

В августе 2019 года его обнаружили мертвым в тюремной камере. По выдвинутым против него обвинениям ему грозило до 45 лет тюрьмы. В число друзей Эпштейна входили бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.


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