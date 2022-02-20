Рейтинг партий: шесть партий борются за преодоление 5-процентного барьера

В январе лидирующие позиции в рейтинге занимает "Согласие", за которым следует Союз зеленых и крестьян (СЗК) и Новое Единство. Рейтинг "Согласия" снизился с 11% в декабре до 10,6% в январе, у СЗК повысился с 6,6% до 8,2%, а у Нового Единства снизился с 7,7% до 7,5%.

Поддержка Национального объединения (НО) снизилась с 6,6% в декабре до 5,9% в январе, "Для развития/За!" (AP) - немного выросла с 4,5% до 4,6%, а у "Прогрессивных" - снижение с 3,7% до 3,3%.

Рейтинг Латвийского русского союза вырос с 2,7% в декабре до 2,9% в январе, Новой консервативной партии снизился с 3,4% до 2,8%, рейтинг партии "Латвия на первом месте" вырос с 2,5% до 2,7%, Латвийского объединения регионов (LRA) - с 2,2% до 2,6%, партии "Закон и порядок" - снизился с 3% до 2,5%, а партии "Республика" - немного вырос с 1,4% до 1,5%.

В январском опросе 22,8% респондентов заявили, что еще не решили, за кого голосовать, а 19,8% пообещали не идти на выборы.

В свою очередь, учитывая тех респондентов, которые сделали свой выбор, в Сейм стабильно попадают пять партий, в том числе "Согласие" с рейтингом в январе 18,4%, СЗК - 14,3%, Новое Единство - 13,1%, НО - 10,2%, и "Для развития/За!" - 8%.