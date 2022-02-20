LTV: Как кремлевские телеканалы готовят зрителей к войне

Концентрация 150-тысячного российского военного контингента у границ Украины не особо освещается российскими телеканалами, а если и освещается - то называется учениями и "внутренними делами России". Но именно маневры российской армии на границе с Украиной, беспрецедентные со времен окончания холодной войны, - основная причина сегодняшней напряженности.

Подконтрольные Кремлю телеканалы постоянно сообщают, что Украина в любой момент может напасть на так называемые "народные республики" Донбасса, подконтрольные России. Об этом заявляют лидеры пророссийских сепаратистов, у которых регулярно берут интервью.

К примеру, Эдуард Басурин, представитель милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее на этой неделе заявил, что Генштаб Украины уже подготовил план вторжения на территорию республики. Глава той же "республики" Денис Пушилин заявил RT, что отреагирует в соответствии с ситуацией, но "не исключает обращения за помощью к Российской Федерации".

В пятницу тот же Пушинин и лидер второй "народной республики" (ЛНР) в видеообращении объявили об эвакуации жителей Донбасса в Россию, поскольку усилились обстрелы со стороны украинцев. Метаданные обоих этих видео показали, что ролики были записаны двумя днями ранее, что указывает на разыгрывание заранее написанного сценария.

Еще одним доказательством того, что Россия пытается обострить ситуацию, чтобы создать повод для войны, является взорванный в пятницу в Донецке автомобиль УАЗ. Наиболее внимательные пользователи соцсетей заметили, что к старому "бобику" были прикреплены номера от гораздо более дорогого внедорожника начальника Донецкой милиции, видимо, чтобы показать, что покушение было именно на него, но не хотелось взрывать дорогой джип. Днем позже Российское телевидение уже взяло интервью у "украинского шпиона", помогавшего организовать диверсию.

С точки зрения российских федеральных СМИ, плечом к плечу с украинцами в провокациях участвуют американские, британские и польские наемники. В конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу также сообщил коллегам, что США готовят провокации с применением химического оружия. Соединенные Штаты отвергли эти обвинения, как и ряд других обвинений России.

На этой неделе на востоке Украины вспыхнула стрельба, эхо которой разлетелось по всему миру. Артиллерия попала и в детский сад. Хотя некоторые Telegram-каналы изначально хотели обвинить в этом Украину, позже выяснилось, что детсад находится на подконтрольной Украине территории, а стреляли в него прокремлевские боевики. Хотя федеральные СМИ, ссылаясь на пророссийских боевиков, развивали версию о том, что дыра в стене не могла появиться после выстрела со стороны луганских сепаратистов, основатель группы интернет-расследований Bellingcat и другие заявили, что стреляли именно с юга, т. е. со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.

Сюжеты об Украине как потенциальном оккупанте на кремлевских телеканалах постоянно иллюстрируются страданиями мирных жителей.

В ноябре прошлого года, как и на этой неделе, были показаны сюжеты о якобы вскрытых в Донбассе массовых захоронениях, что было названо "геноцидом" против русских.

То же слово несколько раз использовал и сам Путин, в том числе на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Запад назвал эти заявления необоснованными и усмотрел в них искусственный повод для начала войны.

Янис Сарт, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО, считает, что на российских телеканалах можно увидеть то, что известно как казус белли, т. е. оправдание для начала войны. Однако, по его мнению, в российском обществе не достигнут уровень полного его принятия.

Казус белли может возникнуть, как мы знаем из истории, на ровном месте, но я говорю больше о попытке убедить русский народ в том, что пойти стрелять в украинцев в гораздо большем масштабе, чем это происходит сейчас в Донбассе - хорошая идея. Это, на мой взгляд, еще не произошло, и это вообще было бы трудно осуществить - это довольно серьезный ментальный скачок. Не скажу, что они не готовы это делать, но это все равно было бы очень сложно", - заключает Сарт.