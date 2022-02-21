Латвийский банк встречался с банкиром из России. Выяснилось, что он в санкционном списке США

В Латвии Авен основал фонд "Поколение", который помогает больницам, организует благотворительные акции и дает деньги студентам. Авен пожертвовал маэстро Раймонду Паулсу фортепиано стоимостью 150 тысяч евро, который передал инструмент Латвийскому радио.

Уголовное дело и экзамен за 10 тысяч

Однако имя Авена в Латвии замешано также и в скандале. В 2019 году KNAB возбудил уголовное дело по подозрению в даче взятки в размере 10 тысяч евро руководителю Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Вилнису Екабсонсу за снисходительное отношение при предоставлении Авену латвийского гражданства.

Подданство полагалось ему потому, что его предки жили в Латвии до 1941 года. Оставалось только проверить знание латышского языка.

Согласно постановлению KNAB о прекращении уголовного дела за недостатком доказательств, Авенс в ноябре 2015 года провалил экзамен на знание латышского языка. Экзаменационная комиссия пришла к выводу, что знания Авена было недостаточным, а ответы на латышском языке - даже непонятными. Однако всего через несколько месяцев второй экзамен Авена оказывается успешным.

В KNAB имелись записи разговоров бизнесмена Гунтиса Рависа, которого Эдгар Яунупс призывал "дать десятку" главе PMLP Екабсонсу. Разговор произошел после того, как Авен провалил первый экзамен.

Равис, Яунупс и Екабсонс отрицали факт взяточничества. 2 июля 2020 года Авен был вызван на допрос в качестве свидетеля, но также не подтвердил факт взятки.

В своих показаниях он сообщает, что встречался с Яунупсом, чтобы поговорить о том, как привлечь на баскетбол деньги из России. KNAB не удалось получить другие доказательства, и разбирательство было закрыто.

Но расследование KNAB выявило не только то, что Авен чудесным образом за несколько месяцев невероятно улучшил свои знания латышского языка. Но и нетипичную скорость, с которой он получил новый латвийский паспорт и ID-карту.

Украинский кризис

Наблюдаемые в последние месяцы переброска российских танков, ракет и другого оружия к украинской границе вызвали резкую реакцию США. Был составлен список санкций, которые Вашингтон грозит применить в случае вторжения России в Украину. В документе, составленном 19 января,

Петр Авен упоминается третьим после президента России Владимира Путина.

Через три недели Авен начал работать в Банке Латвии. Как в интервью Nekā personīga пояснил его президент Мартиньш Казакс, его не проинформировали о включении российского банкира в санкционный проект. Встреча с Авеном несколько раз откладывалась, пока наконец не состоялась.

Она была согласована с Бюро по защите Сатверсме. Когда это разрешение было получено, ни Банк Латвии, ни SAB не раскрывают.

Касался ли Авен в ходе беседы темы возможности открыть в Латвии банк или его филиал, участники беседы не раскрывают. Программе известно, что вместе с Казаксом Авена выслушало и правление Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK).

До сих пор латвийские банки старались тщательно соблюдать введенные США санкции, даже если физические лица не включены в европейские санкционные списки, и не обслуживать таких людей. Фонд Петра Авена в Латвии отказался дать какое-либо объяснение того, как санкции повлияют на его деятельность в Латвии, поскольку фонд не комментирует политические процессы.