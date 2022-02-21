Седокова об отношениях с Тиммой: "Наши монстры в голове провоцировали нас"

"Спасибо тебе за эти 6 дней счастья. Спасибо за то, что преодолел океан, за то, что километры ничего не значат. За каждые 5 минут вместе, ведь именно ты научил меня, что даже минуты имеют значение", - написала Анна.

Седокова отметила, что ей не нужно обещаний вернуться, ведь следующий ход будет ее. В сторис она рассказала, что их отношения не были простыми.

"Мы бы могли расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость", - заметила она.