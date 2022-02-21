В Цесисе ограблена заправка. Злоумышленники унесли 75 евро
В ночь на воскресенье, 20 февраля, в Цесисе грабители пригрозили продавщице автозаправочной станции ножом и похитили из кассы 75 евро, сообщили RUS TVNET в Госполиции.
В ночь на воскресенье, 20 февраля, в Цесисе грабители пригрозили продавщице автозаправочной станции ножом и похитили из кассы 75 евро, сообщили RUS TVNET в Госполиции.
В 2:29 в Цесисе на автозаправочную станцию зашли два человека, они пригрозили продавщице ножом, похитили из кассы 75 евро и скрылись. После того, как они ушли, продавщица назвала кнопку тревоги и сообщила о произошедшем полиции.
Днем того же дня сотрудник цесисского участка полиции заметил в Цесисе трех человек, которые соответствовали приметам грабителей. По подозрению в совершении этого преступления их доставили в участок.
В связи с произошедшим Госполиция задержала мужчин 1996 и 2004 годов рождения. Во вторник, 22 февраля, суд примет решение о мере пересечения.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.
Госполиция напоминает, что человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.