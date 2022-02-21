В Цесисе ограблена заправка. Злоумышленники унесли 75 евро

В 2:29 в Цесисе на автозаправочную станцию зашли два человека, они пригрозили продавщице ножом, похитили из кассы 75 евро и скрылись. После того, как они ушли, продавщица назвала кнопку тревоги и сообщила о произошедшем полиции.

Днем того же дня сотрудник цесисского участка полиции заметил в Цесисе трех человек, которые соответствовали приметам грабителей. По подозрению в совершении этого преступления их доставили в участок.

В связи с произошедшим Госполиция задержала мужчин 1996 и 2004 годов рождения. Во вторник, 22 февраля, суд примет решение о мере пересечения.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.