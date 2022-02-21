Пн, 21.02.2022
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Последствия наводнения: многодетная семья оказалась заперта в своем доме

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Многодетная семья застряла в своем доме в Кулдигском крае из-за вышедшей из берегов реки Клуга.

В пятницу семья обратилась к социальному работнику с просьбой о помощи в доставке продуктов по месту жительства, так как вышедшая из берегов река не позволила им самим добраться до магазина. Были задействованы сотрудники муниципальной полиции, которые, одетые в резиновые защитные костюмы, перешли реку вброд и доставили необходимую семье продуктовую посылку.

Семья с четырьмя детьми живет в Стерки Скрундской волости. Дом расположен на холме, рядом с рекой Клуга. Мост через реку смыло сильным потоком воды.

Мост — единственный проход, по которому семья может попасть в город.

Из-за наводнения дети также вынуждены пропускать школу.

По данным муниципалитета, из-за проливных дождей в других местах Скрунды были затоплены жилые дома и улицы.

Уровень воды в Венте достиг очень высокого уровня. Прогулочная тропа Скрунда, проходящая вдоль Венты, близка к границе затопления.


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