Последствия наводнения: многодетная семья оказалась заперта в своем доме
Многодетная семья застряла в своем доме в Кулдигском крае из-за вышедшей из берегов реки Клуга.
Многодетная семья застряла в своем доме в Кулдигском крае из-за вышедшей из берегов реки Клуга.
В пятницу семья обратилась к социальному работнику с просьбой о помощи в доставке продуктов по месту жительства, так как вышедшая из берегов река не позволила им самим добраться до магазина. Были задействованы сотрудники муниципальной полиции, которые, одетые в резиновые защитные костюмы, перешли реку вброд и доставили необходимую семье продуктовую посылку.
Семья с четырьмя детьми живет в Стерки Скрундской волости. Дом расположен на холме, рядом с рекой Клуга. Мост через реку смыло сильным потоком воды.
Из-за наводнения дети также вынуждены пропускать школу.
По данным муниципалитета, из-за проливных дождей в других местах Скрунды были затоплены жилые дома и улицы.
Уровень воды в Венте достиг очень высокого уровня. Прогулочная тропа Скрунда, проходящая вдоль Венты, близка к границе затопления.