Последствия наводнения: многодетная семья оказалась заперта в своем доме

В пятницу семья обратилась к социальному работнику с просьбой о помощи в доставке продуктов по месту жительства, так как вышедшая из берегов река не позволила им самим добраться до магазина. Были задействованы сотрудники муниципальной полиции, которые, одетые в резиновые защитные костюмы, перешли реку вброд и доставили необходимую семье продуктовую посылку.