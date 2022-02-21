Пн, 21.02.2022
Решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики - это вопиющее нарушение международных законов и целостности территории Украины. Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии
Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии
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Президент: Эстония никогда не признает решение Путина по ДНР и ЛНР

Алар Карис. ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Эстонии Алар Карис сделал заявление в связи с решением России признать независимость ДНР и ЛНР, передает Rus.Postimees.

"Россия разорвала Минские соглашения. Это показывает, что Москва стремится усугубить конфликт, а не разрешить его. Решение президента Путина признать сепаратистские районы Донецкой и Луганской областей государствами является грубым и неоправданным попранием международного права и территориальной целостности Украины. Эстония никогда этого не признает. Кризис безопасности последних месяцев еще раз показал, кто агрессор, а кто жертва. Ответ Европейского союза должен быть быстрым, эффективным и единым. Это означает санкции", - заявил Карис.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также назвал "вопиющим нарушением международных законов" признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.


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