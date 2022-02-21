Президент: Эстония никогда не признает решение Путина по ДНР и ЛНР

"Россия разорвала Минские соглашения. Это показывает, что Москва стремится усугубить конфликт, а не разрешить его. Решение президента Путина признать сепаратистские районы Донецкой и Луганской областей государствами является грубым и неоправданным попранием международного права и территориальной целостности Украины. Эстония никогда этого не признает. Кризис безопасности последних месяцев еще раз показал, кто агрессор, а кто жертва. Ответ Европейского союза должен быть быстрым, эффективным и единым. Это означает санкции", - заявил Карис.