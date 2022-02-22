В пижаме или все-таки голой? Как спать полезнее для здоровья

"Я считаю, что область вульвы должна подвергаться воздействию воздуха, как и любая другая часть тела", - говорит гинеколог Нэнси Герт.

Этот ночной ритуал может быть особенно полезен женщинам, которые подвержены вагинальным инфекциям. "Вам следует спать без нижнего белья, если у вас есть склонность к вагинальным проблемам", - подчеркнула Герт в журнале Glamour.

В свою очередь нижнее белье или пижама могут задерживать влагу. Бактерии могут развиваться в этой среде и вызывать инфекции или бактериальный вагиноз. "Позволяя вашему интимному месту "добыть" немного воздуха, это поможет сохранить его сухим и чистым", - сказала Герт.