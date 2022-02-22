Вт, 22.02.2022
Министры других стран приезжали в Латвию посмотреть на этого министра обороны - которой 32 года, она блондинка и решила, что может завоевать место, которое всегда было мужским. Линда Мурниеце, бывший министр обороны Латвии
Линда Мурниеце, бывший министр обороны Латвии

В пижаме или все-таки голой? Как спать полезнее для здоровья

ФОТО: shutterstock.com

Хотя не существует строгих указаний на то, чтобы отказаться от одежды для сна, эта практика может помочь женщине расслабиться, особенно если в течение дня она носила тесное нижнее белье.

"Я считаю, что область вульвы должна подвергаться воздействию воздуха, как и любая другая часть тела", - говорит гинеколог Нэнси Герт.

Этот ночной ритуал может быть особенно полезен женщинам, которые подвержены вагинальным инфекциям. "Вам следует спать без нижнего белья, если у вас есть склонность к вагинальным проблемам", - подчеркнула Герт в журнале Glamour.

В свою очередь нижнее белье или пижама могут задерживать влагу. Бактерии могут развиваться в этой среде и вызывать инфекции или бактериальный вагиноз. "Позволяя вашему интимному месту "добыть" немного воздуха, это поможет сохранить его сухим и чистым", - сказала Герт.

Таким образом, если вы весь день находились в кружевном белье, идея перестать носить белье на ночь может стать неплохим решением. 


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