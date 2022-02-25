Пандемия не сломала. Рижанка кардинально изменила жизнь, начав работать на круизном лайнере

"Несмотря на отсутствие медицинского образования и мой ломаный английский, меня быстро обучили в первый день прибытия, и никаких сложностей с этим не было".

Однако трудности все-таки бывают при большом наплыве туристов. Тогда на работе приходится проводить практически весь день. Но Мария говорит, что иногда бывают и дни, когда работать вообще не приходится, и тогда можно заниматься всем, чем хочешь.

ФОТО: Из личного архива

Невеселая команда и личный блог в Instagram

Несмотря на то, что среди коллег Марии есть еще другие латвийцы, она отмечает, что второй круиз не настолько удачен, как первый, ведь команда тестирующего персонала состоит всего из 5 человек (трое латвийцев и двое британцев) и общение не особо ладится. "Осенью, когда я впервые отправлялась в круиз, я ехала с подругой, поэтому уже не было скучно. К тому же команда была большая и веселая. Мы много общались и играли в настольный теннис. А сейчас, на втором круизе, я очень часто ощущаю одиночество и скуку". Единственное совместное времяпрепровождение на сегодня - посещение завтрака, обеда и ужина.

Справиться со скукой Марии частично помогает ее блог в Instagram (_elliry), где она старается рассказывать про свою жизнь. Однако, по признанию девушки, для блога всегда нужны новые идеи и вдохновение, которые, в свою очередь, тяжело обрести в почти не меняющейся атмосфере на корабле.

Мы здесь как приглашенные гости, а не персонал

Спортивный зал. Бассейн. Кафе и рестораны. Эти и другие развлечения доступны не только для гостей круизного лайнера. Мария говорит, что в отличие от остального персонала корабля команда проводящих тесты на коронавирус относится к приглашенным гостям, поэтому для нее доступны очень многие услуги. И все они бесплатны.

Девушка предпочитает спортзал, где она проводит порой по два часа. Из других любимых увлечений - заказывать в номер вкусную еду.

Благодаря возможности бесплатно заказывать любую еду я впервые попробовала лобстера, черную икру и осьминога.

Помимо этого, иногда можно посещать и разные мероприятия. Например, представления музыкантов и дискотеки.

ФОТО: Из личного архива

Сплошная изоляция, зато заболеваемость - ноль

"На корабле я и весь тестирующий персонал всегда в маске, щитке, медицинском халате и перчатках, поэтому я совсем не боюсь заразиться ковидом".

Поскольку девушка регулярно проверяет анализы на ковид, она прекрасно знает, как обстоит ситуация с заболеваемостью на корабле.

"Удивительно, но за последнюю неделю у нас вообще нулевая заболеваемость. А до этого были лишь единичные случаи".

Среди персонала, в свою очередь, заболеваемость практически всегда нулевая, ведь, помимо стерильных условий работы, никому из сотрудников не разрешено выходить на сушу. Это обескураживает Марию, и она считает, что было бы намного интереснее иметь возможность прогуляться по разным городам, купить какие-то сувениры и отвлечься от рутины на корабле. За все полтора месяца работы на лайнере ребята выходили на сушу лишь один день, и то на короткое время.

***