Река Миса вышла из берегов. Объявлено красное предупреждение

В связи с наводнением на реке Миса самоуправление Кекавы призывает жителей Плаканциемса, Дзеруми и Енчи быть бдительными.

Погодные условия в Латвии способствуют таянию снега. Это повышает уровень воды как в больших, так и в малых водоемах, поэтому затапливаются не только участки, луга и поля, но и дороги.

Галерея: Затопление берегов реки Миса

Самоуправление напоминает жителям: если во время наводнения потребуется помощь, нужно звонить в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) по телефону 112 или в областную городскую полицию по телефону 67937102.

По данным LVĢMC и сообщениям в социальных сетях, во многих местах в Латвии затоплены поймы рек и другие низинные места, а наибольшее количество затопленных домов - в деревнях по берегу реки Миса.

Также затоплены большие территории в Дзеруми Кекавского края.

На наблюдательной станции Lielveisi, расположенной между Дзеруми и Олайне, утром в понедельник, 21 февраля, уровень воды Мисы поднялся на 3,12 метра над нулевой отметки станции.

Предыдущий рекорд - 339 сантиметров - был зафиксирован во время большого паводка весной 2010 года.

Осадки в понедельник и вторник еще больше повысят уровень воды в Мисе и других реках и озерах Латвии. Во второй половине недели, с наступлением более засушливого периода, паводковые воды начнут отступать.

Как сообщалось, самые сильные осадки ожидаются на западе страны. В реках и озерах Курземе уровень воды в понедельник и вторник поднимется быстрее, чем где-либо в стране, и во многих местах будет достигнут самый высокий уровень паводка этой зимой и за последние десятилетия.

Во второй половине недели, с наступлением более засушливого периода, паводковые воды начнут отступать.

В понедельник на два сантиметра был превышен рекорд паводка 2012 года на озере Усмас.

За последние сутки уровень воды в низовьях Гауи снизился, также немного упал уровень воды в Малой и Большой Югле. Резкое падение уровня воды в минувшие выходные произошло в реке у около одноименного города.