В нескольких больницах больше нет мест для пациентов с Covid-19

За неделю, в Латвии, удалось увеличить количество койко-мест для больных с диагнозом Covid-19 на 2%, с 1203 до 1230.

В целом загруженность мест для больных Covid-19 в настоящее время составляет 78%, а коек интенсивной терапии - 69%.

Однако в нескольких больницах - Ģintermuiža, Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня, Елгавской больнице, Рижском центре психиатрии и наркологии - койки для пациентов с Covid-19 заняты более чем на 100%. Так, загруженность коек интенсивной терапии в больнице им. Паула Страдиня и Елгавской больнице достигает 107% и 100%.

Также, более 90% мест для пациентов больных ковидом занято в Талсинском филиале Северокурземской региональной больницы, в Лудзенском медицинском центре и в Детской клинической университетской больнице.

Больных с побочным диагнозом Covid-19 госпитализируют в ковидные отделения, в отделения терапии, хирургии, длительного ухода, педиатрии, психиатрии и других профилей.