Неправильный адрес. Посылка из Тукумса слетала в США и обратно, теперь ее нужно растаможивать

Жительницу Тукумса смущает бюрократическая процедура, которая заставляет ее растаможивать товар из Латвии. Печенье и сладости в посылке куплены в Латвии, поэтому все налоги уплачены в нашей стране.

Женщина поговорила с несколькими сотрудниками Latvijas Pasts, и они все сказали, что посылку обязательно нужно растаможить, поскольку она был получен из США. Ни одного сотрудника не смутил тот факт, что страна происхождения посылки - Латвия.

"Мне прислали письменный запрос на растаможку. В этот момент мне показалось странным, разве не видно, что идентификационный номер, оканчивается на LV, и это является главным показателем страны происхождения посылки.

Были переговоры с восемью разными операторами Latvijas pasts, все они говорят об одном - все посылку нужно растаможивать. Хочу, чтобы объяснили. Почему посылки, отправленные из Латвии, за которые уплачены все налоги, все равно необходимо растаможивать в Латвии. Это ненужные действия и использованные ресурсы", - говорит Индра.

Индра также связалась с колл-центром Latvijas Pasts в присутствии журналистов. Сотрудник не смог ответить на все вопросы, поэтому позвал коллегу.

"Посылка возвращена. Все посылки, поступающие из-за пределов Латвии, должны пройти таможню.

Это требование действует уже более двух лет. Посылка была в США, потом вернулась. Посылка не была переупакована, то есть внутри то, что вы посылали", - говорит сотрудник Latvijas Pasts.

Администрация Latvijas Pasts не считает нужным комментировать эту ситуацию. Переписка по электронной почте свидетельствует о том, что клиент высказался в грубой форме в адрес сотрудников почты. А с вопросами следует обращаться в Службу государственных доходов. Там указывают, что возвращенную посылку нужно растаможивать.

"Ее (растаможки) не избежать. Все товары, поступающие из третьих стран, подлежат таможенному контролю. Как я уже сказал, мы сделали все возможное, чтобы таможенное оформление было максимально простым.

Мы договорились с Latvijas Pasts, что они свяжутся с клиентом и договорятся о наиболее удобном и простом для клиента способе оформления груза. Также клиент может исправить адрес и немедленно отправить его обратно", - объясняет Ирена Кнока, начальник отдела методологии таможенного оформления СГД.

Если стоимость посылки не превышает 1000 евро, она может быть задекларирована устно. Об этом надо информировать брокеров Latvijas pastы, которые будут производить дальнейшие расчеты. Это общая позиция Европейского Союза, и в Латвии невозможно избежать таможенного контроля.