Вт, 22.02.2022
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Кристиан Бректе, художник
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В Риге прошел пикет в поддержку Украины

Пикет в поддержку Украины у посольства России в Риге ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во второй половине дня во вторник на пикет в поддержку Украины у посольства России в Риге собрались более десятка человек, сообщает агентство LETA.

Пикетирующие держали в руках плакаты с призывом к России остановить войну против Украины. Кроме того, с собой у людей были флаги Украины и Латвии.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а зачем поручил минобороны России обеспечить "поддержание мира" в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. Это означает официальный ввод российской армии на оккупированные ранее на востоке Украины территории.


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