В Риге прошел пикет в поддержку Украины
Во второй половине дня во вторник на пикет в поддержку Украины у посольства России в Риге собрались более десятка человек, сообщает агентство LETA.
Во второй половине дня во вторник на пикет в поддержку Украины у посольства России в Риге собрались более десятка человек, сообщает агентство LETA.
Пикетирующие держали в руках плакаты с призывом к России остановить войну против Украины. Кроме того, с собой у людей были флаги Украины и Латвии.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а зачем поручил минобороны России обеспечить "поддержание мира" в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. Это означает официальный ввод российской армии на оккупированные ранее на востоке Украины территории.