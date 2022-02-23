Из-за пожара на судне Volkswagen, возможно, потерял автомобили на 137 млн евро

Russell Group сообщила в понедельник, что из всех грузов на сумму в 386 млн евро около 354 млн составляют автомобили различных марок. Наиболее широко на борту была представлена Volkswagen Group такими марками, как: Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini.

В понедельник, 21 февраля, VW еще не прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg, при этом к горящему кораблю уже должны были прийти два больших буксира с противопожарным оборудованием, чтобы начать тушение пожара. Судно не потеряло плавучесть и держится на воде, утечек нефтепродуктов также не обнаружено.

Пожар на грузовом корабле Felicity Ace ФОТО: Reuters/ScanPix

Russell Group смоделировала общую стоимости транспортных средств на борту и исходила из предположения, что все автомобили потеряны. Тогда, по прогнозам компании, другие производители автомобилей, за исключением Volkswagen Group, могут потерять около 217 миллионов евро.

Агентство Bloomberg также сообщает, что автомобилей BMW AG не было на корабле, а представитель Mercedes-Benz AG не может прокомментировать, были ли на корабле Felicity Ace еще машины компании.

Felicity Ace - 200-метровое грузовое судно, которое 16 февраля вышло из порта Эмден в Германии и направлялось в Дэвисвилл, штат Род-Айленд, США.