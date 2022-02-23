ReTV: Шторм на мысе Колка создал редкое явление

Туристы спешат посмотреть на него, поэтому Департамент охраны природы (DAP) призывает использовать только проложенные тропы, чтобы берег не обрушился еще больше.

Информационные таблички уже смыло водой, повреждены символические сосны с двумя стволами, выросшие в том самом месте, где встречаются два моря. Главная пешеходная дорожка ведет в никуда. Часть секций дорожки каждый год в межсезонье убирали, а летом ставили обратно, но в этом году природа поработала намного больше.

"Море приближается, мы снимаем один пролет настила, море снова приближается - снимаем еще один пролет... В конце мы сняли указатель Kolkasrags - Priežu taka, иначе он бы просто уплыл в море", - сказал Янис Дамбитис, управляющий SIA Kolkasrags.

Возможно, сейчас придется построить лестницу или более пологий проход, потому что впервые на побережье Колки обрывистый берег, достигающий в высоту двух метров. Это вынуждает туристов быть осторожнее. "Если ты идешь вдоль того же берега, может случиться, что он обрушится. Он там достаточно высокий. Особенно если есть пожилые люди - не стоит подходить к самому краю крутого берега", - говорит Янис Дамбитис.

В последний раз Юрис и Индра из Талси были здесь несколько лет назад, когда море отступило и они могли пройти непривычно далеко. Сегодня совсем наоборот. "Вот почему мы ездим - в таких уникальных случаях. На Колку вообще можно попасть только либо в очень красивую погоду, либо в экстремальных условиях", - говорит Юрис.

"Сейчас ужасно - все сдуло, выровняло. Мыса больше нет. Мы гуляли по тем скалам, а теперь там вода", - признается Эгонс Сакниньш, посетитель Колки из Вандзене.

В воде виднеются лишь древние камни маяка, а вот сама изюминка мыса Колка визуально сместилась. "Этот мыс вымыт в сторону залива почти на полкилометра. Из руин старого маяка на берегу залива начинает формироваться небольшой выступ. Не может быть, что мыса не будет. Он будет там, только постоянно меняющийся", - говорит Янис Дамбитис.

Своеобразной визитной карточкой Колки являются поваленные деревья на берегу залива, что позволило ей войти в топ естественных пляжей.

Большинству туристов нравится дикая природа, но некоторые жалуются на отсутствие чистоты. Даце Самите, представитель DAP, объясняет, что деревья должны остаться, потому что они служат волнорезами. "Снижается скорость переносимой ветром воды, тем самым берег лучше защищается от еще более интенсивного вымывания".