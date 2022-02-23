Кризис вокруг Украины: три главных сценария. Украинские эксперты – о том, что будет после признания Россией ДНР и ЛНР

После признания Россией Донецкой и Луганской "народных республик" появилось гораздо больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, в политическом смысле это скорее подарок Киеву, считают украинские эксперты. С другой - это риск очередной эскалации, которая может привести к кровавым военным действиям между Украиной и Россией.
Инициативу российских коммунистов о признании самопровозглашенных республик обсуждали еще с января, но до недавнего времени мало кто верил, что Кремль действительно на это пойдет. Ведь по сути это означало бы разрушение Минских договоренностей, в которых украинские критики видели угрозу суверенитету страны.
Но 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР - и сделал это после долгой и крайне резкой речи, в которой заявил, что Украина - искусственно созданное Владимиром Лениным государство, которое виновато в "геноциде" жителей Донбасса.
Свое обращение Путин завершил угрозой, отметив, что "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести" украинской власти.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что Россия признает "республики" не в нынешнем фактическом виде, а в административных границах Донецкой и Луганской областей, площадь которых приблизительно втрое больше подконтрольных сепаратистам районов.
К чему теперь готовиться жителям страны, Украинская служба Би-би-си спросила экспертов, которые оценивают возможные сценарии и факторы, которые могут привести к таким сценариям. По их словам, исходя из нынешних обстоятельств, возможны по меньшей мере три варианта развития событий.
"Приднестровский сценарий"
Конфликт замораживается, активные боевые действия на Донбассе прекращаются, самопровозглашенные республики существуют в тех же пределах, что сейчас, а Россия не претендует на их расширение. Украина может сконцентрироваться на внутренних делах.
Заморозка конфликта - наиболее благоприятный из возможных сценариев для Украины, считает эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октысюк.
"Это приднестровский сценарий и это самое лучшее, что может быть для нас, - говорит он. - Донбасс и Крым теперь будут идти в одном переговорном меню, а мы сможем заниматься реформами, ждать лучших политических времен, смены власти [в России - Би-би -си] или распада России".
Решение Кремля по сути "похоронило минские договоренности и это безусловный плюс для Украины", считает Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".
"Де-факто это признание мало что изменило - это и раньше были оккупированные территории, россияне и раньше имели там войска, просто сейчас это будет открыто делаться, - объясняет он. - Позитив я вижу в том, что Минские договоренности похоронены руками России. После этой безумной речи Путина и его действий весь мир видит, кто агрессор, а кто сопротивляется агрессии".
Минские договоренности, после выполнения которых неподконтрольные территории Донбасса должны были вернуться под контроль Киева, были фактором нестабильности для любой украинской власти, соглашается Октысюк.
Постоянное несогласие в обществе вызывал, в частности, вопрос амнистии для сепаратистов, особого статуса для этих территорий. Это создавало риск протестов и политических потрясений.
"Украине постоянно пускали кровь этими соглашениями, - считает Октысюк. - Это был такой камень на шее, который держал в нестабильности всю систему. Россия могла бы спокойно ждать, но похоже, что у Путина не выдержали нервы".
"В принципе таким признанием он сделал себе выстрел в ногу, но он также повысил ставки перед стратегическими переговорами о безопасности между Россией и США", - добавляет эксперт.
"Промежуточный сценарий"
На нынешней линии разграничения сохраняется постоянное напряжение, периодически происходят обстрелы и диверсии, которые вызывают постоянные опасения того, что Россия вот-вот решит военным путем расширить границы образований, или "пробить" дорогу к Крыму по суше.
Похожим образом Россия уже действует на линии разграничения между Грузией и самопровозглашенной "Южной Осетией", пишет главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.
"Административная граница оккупированной территории постоянно меняется, продвигается вглубь Грузии, и в Тбилиси не понимают, что с этим делать, поскольку не хотят вступать в открытый бой с российскими военными, которые охраняют эту границу, - объясняет журналист. - А это вызывает обиду части грузинских избирателей и дает дополнительный повод для политического напряжения в Грузии".
"Негативный сценарий"
Открытое военное противостояние между Россией и Украиной - самый большой риск в будущем, считают эксперты. Это несет угрозу новых жертв и разрушений, потери территорий, невыгодных для Украины соглашений, на которые придется идти под давлением и которые могут привести к политической нестабильности в стране.
Наиболее вероятный план России - силой расширить пределы "республик" до границ Донецкой и Луганской областей, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности аналитического Центра Разумкова.
"Украине, очевидно, предъявят ультиматум - вывод войск. Если Украина не пойдет на этот ультиматум и держит позиции, тогда Россия включается по полной программе", - говорит он.
"Это не обязательно бои за Мариуполь или бои по всему участку, но более вероятно, что это сценарий включается на юге, от Украины отрезают еще одну часть территории. Конечно, с огромными жертвами и разрушением инфраструктуры", - прогнозирует эксперт.
Если же украинская власть пойдет на требования России и выведет войска, чтобы избежать войны, это может вызвать сопротивление в обществе и привести к дестабилизации власти во всей стране.
Новое вооруженное противостояние между Украиной и Россией в нынешних условиях считает неизбежным также Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра "Новая Европа". Главный вопрос, который он задает, - когда это произойдет?
"Выступление Путина [о признании "республик" - Би-би-си] не был посвящен Донбассу, он не был посвящен оккупированным территориям, он бы посвящен Украине", - отмечает эксперт.
"Букет безумных утверждений, лжи и инсинуаций, которыми оперировал Путин, свидетельствует о том, что мы имеем дело с началом чего-то намного более серьезного. Мы можем увидеть это в ближайшие дни или годы, но мы точно это увидим, если его вовремя не остановить", - считает Солодкий.
Мяч у Запада
Опрошенные Украинской службой Би-би-си эксперты соглашаются с тем, что сценарий, по которому будет действовать Россия, прежде всего зависит от Запада и его решимости перед лицом опасности.
"Возможно, для наших западных партнеров масштабная эскалация - это бомбардировки Киева, но для нас эскалация есть уже сегодня, есть акт вторжения и факт агрессии и я не понимаю этих разговоров - это уже достаточно масштабная эскалация, или стоит еще подождать?" - говорит Алексей Мельник.
Запад несколько месяцев предупреждал Украину, что Россия планирует большое вторжение, и обещал, что Москва "заплатит высокую цену" за новую агрессию.
После решений о признании марионеточных образований в Донбассе Германия уже заявила, что приостанавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2", новый пакет санкций ввели США, ЕС и Великобритания.
Однако Алексей Гарань раскритиковал решение американского президента Джо Байдена ввести пакет санкций против самопровозглашенных образований.
"Это вообще выглядит как насмешка, что не будет американских инвестиций в ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей - так на украинском юридическом языке называются подконтрольные сепаратистам районы Донбасса - Би-би-си]. Мы ожидаем серьезных действий, - говорит Гарань. - Не будет серьезных действий, Путин пойдет дальше, он пойдет на захват всего Донбасса".
Запад должен действовать нестандартно, а не идти по старой схеме, убежден Сергей Солодкий. "Санкции должны быть чрезвычайно вредящими и чрезвычайно болезненными, они должны коснуться персонально Путина, его семьи, его ближайшего окружения. Арсенал тут неимоверный, - считает эксперт. - Вот если бы Путин увидел жесткий ответ еще на прошлой неделе [...] но он увидел страх, желание заговорить эту проблему - и решил действовать".
Асимметричным ответом могло бы стать предоставление Украине прочных гарантий безопасности от Запада, которые бы заработали уже здесь и сейчас, считает Анатолий Октысюк.
Это может быть милитаризация по примеру Израиля, ускоренное получение членства в Евросоюзе или гарантии безопасности в рамках особого партнерства с США.
Даже больше, нынешний кризис открывает для Украины варианты для дальнейшего сближения и в конце концов вступления Украины в НАТО, считает Сергей Сидоренко.
"В НАТО уже звучат дискуссии, как изменить Вашингтонский договор для потенциального присоединения Украины и Грузии таким образом, чтобы коллективная защита распространялась только на подконтрольную правительствам, неоккупированную территорию", - объясняет он.
То, что в глазах Запада неподконтрольные Киеву районы Донбасса официально стали оккупированной территорией, может помочь Украине на этом пути, но только если линию разграничения удастся стабилизировать.
"Главное, чтобы украинская власть поняла, что одной лишь геополитики для вступления в НАТО не хватит. Без реформ и борьбы с коррупцией эта мечта останется недостижимой", - суммирует Сидоренко.