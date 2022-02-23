Кризис вокруг Украины: три главных сценария. Украинские эксперты – о том, что будет после признания Россией ДНР и ЛНР

"Негативный сценарий"

Открытое военное противостояние между Россией и Украиной - самый большой риск в будущем, считают эксперты. Это несет угрозу новых жертв и разрушений, потери территорий, невыгодных для Украины соглашений, на которые придется идти под давлением и которые могут привести к политической нестабильности в стране.

Обстрелы украинской территории могут стать обыденностью ФОТО: Getty Images

Наиболее вероятный план России - силой расширить пределы "республик" до границ Донецкой и Луганской областей, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности аналитического Центра Разумкова.

"Украине, очевидно, предъявят ультиматум - вывод войск. Если Украина не пойдет на этот ультиматум и держит позиции, тогда Россия включается по полной программе", - говорит он.

"Это не обязательно бои за Мариуполь или бои по всему участку, но более вероятно, что это сценарий включается на юге, от Украины отрезают еще одну часть территории. Конечно, с огромными жертвами и разрушением инфраструктуры", - прогнозирует эксперт.

Если же украинская власть пойдет на требования России и выведет войска, чтобы избежать войны, это может вызвать сопротивление в обществе и привести к дестабилизации власти во всей стране.

Новое вооруженное противостояние между Украиной и Россией в нынешних условиях считает неизбежным также Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра "Новая Европа". Главный вопрос, который он задает, - когда это произойдет?

"Выступление Путина [о признании "республик" - Би-би-си] не был посвящен Донбассу, он не был посвящен оккупированным территориям, он бы посвящен Украине", - отмечает эксперт.

"Букет безумных утверждений, лжи и инсинуаций, которыми оперировал Путин, свидетельствует о том, что мы имеем дело с началом чего-то намного более серьезного. Мы можем увидеть это в ближайшие дни или годы, но мы точно это увидим, если его вовремя не остановить", - считает Солодкий.

Мяч у Запада

Опрошенные Украинской службой Би-би-си эксперты соглашаются с тем, что сценарий, по которому будет действовать Россия, прежде всего зависит от Запада и его решимости перед лицом опасности.

НАТО ФОТО: Getty Images

"Возможно, для наших западных партнеров масштабная эскалация - это бомбардировки Киева, но для нас эскалация есть уже сегодня, есть акт вторжения и факт агрессии и я не понимаю этих разговоров - это уже достаточно масштабная эскалация, или стоит еще подождать?" - говорит Алексей Мельник.

Запад несколько месяцев предупреждал Украину, что Россия планирует большое вторжение, и обещал, что Москва "заплатит высокую цену" за новую агрессию.

После решений о признании марионеточных образований в Донбассе Германия уже заявила, что приостанавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2", новый пакет санкций ввели США, ЕС и Великобритания.

Однако Алексей Гарань раскритиковал решение американского президента Джо Байдена ввести пакет санкций против самопровозглашенных образований.