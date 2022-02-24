Лукашенко: "Наших войск в Украине нет. Но если это будет необходимо, они будут"

"Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе", - заявил Лукашенко во время совещания, назвав операцию российской, а не российско-белорусской.

Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным, который состоялся сегодня в 5 утра. Похоже, что глава России проинформировал союзника о начале войны после начала операции.

По словам Лукашенко, Путин "подробнейшим образом рассказал о ситуации и, самое главное, о развитии этой ситуации".

Путин заявил Лукашенко, что цель проведения операции "однозначна" - "прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях".

Лукашенко заявил, что лично предложил Путину оставить некоторое количество вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси.

Объяснение этого таково: "Мы не были готовы прикрыть южное направление в этой ситуации, поскольку украинские подразделения - военнослужащие, не пограничники - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск] оставить на южных границах, пока мы своими вооруженными силами не заменим их".

Лукашенко отметил, что военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами. Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Беларуси и России в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны.

Александр Лукашенко отметил, что военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами. Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Беларуси и России в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны.

"Сегодня ночью до операции он [представитель военного руководства Украины] попросился на беседу. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил, и остановили термоядерную войну. А тут, видите, позвонить было тяжело, снять трубку. Мерзавец!" - заявил Александр Лукашенко, в адрес украинского руководства.

"Чтобы не допустить этого [кровопролития в Украине] и остановить эскалацию, надо сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться,

- говорит Лукашенко. - Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы.

Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне".