Пт, 25.02.2022
Русские Латвии не виноваты в нападении России на Украину. Они здесь живут, в нормальной, демократической и свободной стране Валдис Затлерс, экс-президент Латвии
Валдис Затлерс, экс-президент Латвии
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Шон Пенн оказался в эти дни в Киеве. Он и другие известные люди высказались о войне в Украине

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение. Российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. Напомним, RUS TVNET главное по ситуации рассказывает в текстовой онлайн-трансляции. На протяжении всего дня знаменитые люди со всего мира публично высказывают свое мнение о происходящем. Ксения Собчак провела прямое включение с экспертами из Киева. 

Российский рэпер Оксимирон объяснил, что он сегодня не ограничится словами о том, что он за мир и против войны, потому что "на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны".

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"Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление.

Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит сейчас. Казалось бы, мы наоборот должны вынести из этого уроки. Я и сам довольно много говорил о преступности этих войн еще на баттле в Лос-Анджелесе четыре года назад, но я не понимаю, почему мы должны соревноваться в том, кто хуже", - сказал рэпер. 

Он призвал "пытаться быть лучше, а не использовать ошибки и преступления, которые другие совершали в прошлом, для того чтобы оправдать ошибки и преступления, которые мы совершаем сегодня".

"И как бы нам не объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России - это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство.

Когда Америка начала преступную войну во Вьетнаме, которую она оправдывала коммунистической агрессией, в Америке создалось мощнейшее антивоенное движение, которое объединяло людей совершенно разных взглядов, от Мухаммеда Али до Боба Дилана. И естественно, американское правительство тогда стремилось выставить это движение антипатриотическим, но сегодня мы знаем - и история очень четко показала всем, - что именно за этим движением была правда, и именно оно поменяло отношение американского общества к войнам. И конечно, такое движение нужно нам сейчас - особенно учитывая, что речь идет о народе, который нам максимально близок", - сказал он. 

Рэпер отметил, что он много раз выступал в Украине с концертами. Его всегда очень тепло и гостеприимно принимали. Он очень любит эту страну, а происходящее для него сейчас - это огромная боль для него и всех его друзей, что сейчас в России. 

"Теперь я хочу сказать конкретно моим слушателям: я переношу свои большие шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты там же, где они их покупали. Я уверен, что вы меня поймете - я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди.

Вообще я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. И я уверен, что чем больше людей будет говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар".

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"И напоследок: я знаю, что естественная реакция на то, что сейчас происходит, это уныние и тотальная дезориентированность, ощущение безысходности, но напоминаю вам — если сопротивляться, то не с печальным лицом", - подытожил Оксимирон. 

Американский актер, режиссер и сценарист Шон Пенн сейчас находится в Украине, где снимает документальный фильм о российском вторжении. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram совместном видео с Пенном.

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ФОТО: Кадр из сторис Владимира Зеленского 

Шон Пенн был на прямом включении в программе Ксении Собчак:

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"Это будет ужасной ошибкой, если ситуация не перейдет в дипломатию, а в военный вариант. Украина - это прекрасная страна, с прекрасным народом. Так же, как и прекрасный народ России - они должны быть примером для всего земного шара. Сейчас, возможно, самый важный момент в моей жизни", - сказал голливудский актер. 

Рената Литвинова разместила многоговорящую картинку.

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Писатель и актер Евгений Гришковец:

"Теперь в нашей биографии есть этот день. Он уже есть, с этим ничего не сделаешь. Это на всю жизнь. Сейчас это трудно осознать".

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Украинский режиссер, клипмейкер Алан Бадоев честно ответил в комментарии российской телеведущей Ксении Собчак о намерении сотрудничать с российскими звездами после вторжения военных РФ в Украину.

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Алан рассказал, что он сейчас находится в Киеве. Они с друзьями собирают припасы и воду. Он еще утром не догадывался, что такое возможно: "Сегодня я проснулся в других реалиях. Мир для меня и других моих знакомых и родных никогда не будет другим". 

Режиссер отметил, что он никогда не высказывал какую-либо поддержку каких-либо политических сил. Не поддерживал доведение России и Украины до какой-то точки кипения. У него много друзей, с которым что-то связано.

"Но сегодняшнее утро изменило все. Нет больше толерантности... Не больше доверия, но есть вера. Есть вера в людей, которым не все равно", объяснил он. 

У него есть вера в людей, которые говорят по-русски, как и он и поймут, что это не военная операция, а война, в которой гибнут люди. 

Алан Бадоев подчеркнул, что на сегодняшний день он вообще не смотрит на проекты, связанные с Россией. Да, это сложно для него, его компании и родных. Но выбор сделали за них. Он не может работать с агрессором и нужно ли. 

"Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону России. Нет, нет и нет", - четко заявил клипмейкер.

Он отметил, что не знает, как чувствуют себя его российские коллеги, но он ощущает себя беспомощным и ненужным. Как будто его профессия не нужна в такое время. А после он вспомнил, что режиссер, а значит может говорить и защищать свою страну. Он уверен, что люди в России сейчас до конца не понимают, что происходит сейчас на самом деле. 

Видео: эфир Ксении Собчак

Директор Нового Рижского театра Алвис Херманис, опубликовал пост в социальных сетях, комментируя вторжение России в Украину. Он считает, что были допущены две ошибки:

"Первая - пропущены санкции, а вторая большая ошибка - винить только одного человека, Путина".

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В посте в социальной сети Facebook под названием "О некоторых заблуждениях" Херманис напоминает, что уже в 2014 году, после аннексии Крыма, он отказался работать в Большом театре в Москве.

"Все остальные европейские артисты у нас гастролировали, наш собственный Национальный театр, например, сразу же поехал с гастролями в Москву, а Кирилл Серебренников публично назвал меня джихадистом, объявившим войну русской культуре", - пишет он.

"На сегодняшний день любые санкции просрочены - было поздно. Тогда всем приходилось это делать, а сейчас - все поздно. Потому что понятно, что российской стороне сейчас все равно, это их сознательный выбор. Вторая большая ошибка - считать, что виноват только один человек - Путин.

Для тех, кто понимает по-русски и следит, видно, что более половины россиян активно поддерживают происходящее, а другая половина поддерживает это своим молчанием или бездействием. Мы с вами их не понимаем, но у них есть и своя логика, и свой пафос. Это очень упрощенный и инфантильный подход к обвинению одного человека в происходящем, что не помогает понять причины трагедии".

В своей записи он рекомендует смотреть на события со стороны, с точки зрения инопланетян.

"Проект/концепция цивилизации, основанная на их ценностях, есть у китайцев, американцев, мусульман и русских. Ну, а русские вместе с хитрыми китайцами решили заблокировать себя и создать свою евразийскую цивилизацию.

Возможно, даже изолируя себя от остального мира и становясь самодостаточным. Обдуманное решение защитить себя от "вирусов" внешнего мира, которые, по их мнению, им угрожают. Это может быть их долгосрочной стратегией. Перед созданием нового "железного занавеса", взяли еще одних "своих" с Украины. Тайвань уже готовится", - пишет он.

Херманис подчеркивает, что на западных политиках, в том числе и на Латвии, сейчас лежит большая ответственность.

"Намек Путина в утренней заявке на ядерное оружие нужно воспринимать очень серьезно, давайте вспомним военные ядерные учения несколько дней назад, которыми руководил лично Путин. Сканирование лиц людей - часть моей профессии и, поверьте, он совсем не шутил", - подчеркнул режиссер. 

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"То, что сегодня утром наш мир рухнул, означает не только то, что мы теперь являемся враждебной силой по ту сторону российско-белорусской границы, но и то, что западная дипломатия потерпела серьезную неудачу, потому что допустила всю ситуацию. Потому вину надо делить пополам. Как страны НАТО показали свою неспособность понять Афганистан, так все эти годы мы были свидетелями того, как западные политики измеряют Россию только своими критериями и вбивают ее. Это большая ошибка. Любой психолог вам скажет. Если у агрессора в руках граната, то брань тут не поможет. Русские просто выглядят как европейцы. На самом деле это совсем другая цивилизация, с другими ценностями, другой религией, другим менталитетом. Люди на этой Земле другие. Даже, если нам это не нравится", - пишет режиссер, добавляя, что происходящее сейчас - это не проблема одного человека.


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