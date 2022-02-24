Из Украины не выпускают мужчин 18-60 лет
В Украине из-за установленного военного положения из страны не выпускают граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сообщил глава таможни Львова Даниил Меньшиков.
В Украине из-за установленного военного положения из страны не выпускают граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сообщил глава таможни Львова Даниил Меньшиков.
Он призвал граждан не создавать панику и не пытаться самовольно пересечь границу.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, во всей стране объявил военное положение, потому что Россия начала военное наступление на Украину.