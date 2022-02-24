Пт, 25.02.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Из Украины не выпускают мужчин 18-60 лет

ФОТО: Bumble Dee/shutterstock.com

В Украине из-за установленного военного положения из страны не выпускают граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сообщил глава таможни Львова Даниил Меньшиков.

Он призвал граждан не создавать панику и не пытаться самовольно пересечь границу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, во всей стране объявил военное положение, потому что Россия начала военное наступление на Украину.


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