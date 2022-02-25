Организуют автобусы для эвакуации граждан Латвии из Украины

23 гражданина Латвии выразили желание покинуть Украину, поэтому для вывоза этих людей из Риги организуется несколько автобусов, сообщила в пятницу, 25 февраля, Латвийскому радио парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича (JV).

Она отметила, что первые граждане Латвии, которым были предоставлены услуги по размещению, прибыли во Львов, где Министерство иностранных дел оказывает консульскую помощь.

Парламентский секретарь МИД сообщил, что в четверг, 24 февраля, на телефон консульства Латвии поступило около 400 звонков.

"Есть те, кто спрашивает, как им лучше передвигаться, как добраться до Львова, где будут эти возможности эвакуации. Есть и те, кто переживает за своих близких", - сказала Калниня-Лукашевича.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (JV) также указывает в Twitter, что если у кого-то есть родственники, друзья, знакомые - граждане Латвии, которые в настоящее время находятся в Украине и хотят ее покинуть, им нужно советовать отправиться во Львов, в хостел "Сакура" возле почтового отделения "Нова Пошта №17".

"Министерство иностранных дел организует эвакуацию наземным транспортом - автобусы уже в пути. Делимся этой информацией!" - пишет министр.

Если в Украине есть жители Латвии, которые не могут самостоятельно выехать из страны и хотят воспользоваться предоставленной Министерством иностранных дел возможностью вернуться в Латвию, им предлагается позвонить по телефону 26337711.