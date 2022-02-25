Фото ⟩ На памятнике в парке Победы появилась надпись Slava Ukrainai!

Представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис подтвердил, что после 6 часов утра сотрудники центра видеонаблюдения заметили, что памятник облит желтой и синей краской. При анализе видеоматериалов было установлено, что нарушение было совершено в течение нескольких секунд примерно в 3 часа ночи. Информация передана в Государственную полицию.
Представитель Госполиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что происшествие зарегистрировано и ведется проверка.
Памятник в парке Победы уже подвергался хулиганским и даже преступным действиям, мотивированным политическими взглядами. В 1997 году члены организации Pērkonkrusts даже пытались взорвать монумент, и в ходе этих действий двое подрывателей погибли.