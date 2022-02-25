Пт, 25.02.2022
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Фото ⟩ На памятнике в парке Победы появилась надпись Slava Ukrainai!

В парке Победы в Риге утром в пятницу, 25 февраля, можно было наблюдать следующую картину - на памятнике освободителям появилась надпись на латышском языке Slava Ukrainai! (в переводе - "Слава Украине!") и мазки краской в цветах украинского флага. 

Представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис подтвердил, что после 6 часов утра сотрудники центра видеонаблюдения заметили, что памятник облит желтой и синей краской. При анализе видеоматериалов было установлено, что нарушение было совершено в течение нескольких секунд примерно в 3 часа ночи. Информация передана в Государственную полицию.

Представитель Госполиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что происшествие зарегистрировано и ведется проверка.

Памятник в парке Победы уже подвергался хулиганским и даже преступным действиям, мотивированным политическими взглядами. В 1997 году члены организации Pērkonkrusts даже пытались взорвать монумент, и в ходе этих действий двое подрывателей погибли.


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