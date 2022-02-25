В Москве задержаны оба подозреваемых в убийстве Беззубова

20 июля 2021 года Госполиция распространила объявление о том, что сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении убийства Беззубова разыскивают Ивана Агапитова 1967 года рождения и Дениса Конашкина 1975 года рождения. Их точная роль в преступлении не раскрывается.

Роман Беззубов был застрелен 14 апреля утром в столичном микрорайоне Пурвциемс, когда выезжал со стоянки на ул. Гунара Астрас. Дорогу автомобилю Беззубова перегородил BMW X5, из которого в него было произведено несколько выстрелов. Ночью автомобиль нападавших был найден сгоревшим в Межапарке. В день преступления автомобиль был сдан в автосервис X-ON, который находится в Межапарке. Владелица автосервиса Гульнара Рыбакова-Брице утверждала, что об использовании машины в преступлении ничего не знала. По ее словам, BMW X5 в автосервис привез один из постоянных клиентов, а ночью машину из сервиса угнали, взломав ворота.