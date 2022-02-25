В Москве задержаны оба подозреваемых в убийстве Беззубова

Латвийская полиция установила местонахождение подозреваемых в рамках интенсивного и обширного уголовного расследования в сотрудничестве с Интерполом, а сотрудники МВД России арестовали обоих в Москве на этой неделе.
Идут процессы по передаче задержанных в Латвию.
Расследование уголовного дела продолжается, и в настоящее время Государственная полиция не дает дальнейших комментариев.
20 июля 2021 года Госполиция распространила объявление о том, что сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении убийства Беззубова разыскивают Ивана Агапитова 1967 года рождения и Дениса Конашкина 1975 года рождения. Их точная роль в преступлении не раскрывается.
По данным Firmas.lv, Агапитов является соучредителем спортивного клуба Wrestling Spirit. В 2019 году он также владел SIA EmmeTT.
Роман Беззубов был застрелен 14 апреля утром в столичном микрорайоне Пурвциемс, когда выезжал со стоянки на ул. Гунара Астрас. Дорогу автомобилю Беззубова перегородил BMW X5, из которого в него было произведено несколько выстрелов. Ночью автомобиль нападавших был найден сгоревшим в Межапарке. В день преступления автомобиль был сдан в автосервис X-ON, который находится в Межапарке. Владелица автосервиса Гульнара Рыбакова-Брице утверждала, что об использовании машины в преступлении ничего не знала. По ее словам, BMW X5 в автосервис привез один из постоянных клиентов, а ночью машину из сервиса угнали, взломав ворота.