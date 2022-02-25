Папа римский посетил посольство России в Ватикане - такого раньше не было

Сообщается, что папа римский сделал это, чтобы "выразить свое беспокойство" из-за нападения России на Украину. Понтифик провел там около 30 минут.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил агентству ТАСС, что папа римский "хотел лично расспросить о ситуации в Донбассе и Украине". Агентство отметило, что папа римский "лично знаком с одним из ведущих российских дипломатов", не уточняя, о ком идет речь.

Отмечается, что многие СМИ называют такой визит "беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола", поскольку, согласно протоколу, послы встречаются с папой в Ватикане по его приглашению.