Кариньш и другие: оппозиция назвала ответственных за неудачи в решении Covid-кризиса

Эти фамилии оппозиция называла в четверг в прениях по заключению комиссии по расследованию ошибок в борьбе с пандемией, а со стороны коалиции прозвучали упреки в том, что оппозиция тормозила антиковидные решения.

Как заявил член комиссии Ральф Немиро, парламентская комиссия по расследованию не выполнила свою задачу, поскольку не были названы ответственные лица. Политик выразил сожаление, что желание скрыть ответственных чиновников победило. По словам Немиро, до тех пор, пока не был принят окончательный отчет, работа комиссии была объективной и критической по отношению к тем, кто участвовал в урегулировании кризиса Covid-19.

Политик также указал, что, по его мнению, политическую ответственность должна нести отправленная в отставку Винькеле, а вторым ответственным является Рейрс за неоказание своевременной поддержки пострадавшим отраслям и работникам.

Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) подчеркнул, что бывший министр здравоохранения также несет ответственность за недостаточное количество вакцин. Он упомянул и главу правительства, который ушел от прямой личной ответственности, создавая рабочие группы разного уровня. Валайнис считает ответственным и Павлютса.

Депутат Согласия Валерий Агешин заявил, что сокрытие членами комиссии фамилий ответственных подрывает сам смысл парламентского расследования. Политик также указал на неадекватные действия правительства по введению нелогичных ограничений в отношении торговли и занятий спортом, странные списки разрешенных и запрещенных товаров и эпопею с покупкой вакцин.

Агешин считает, что политическую ответственность должна взять на себя Винькеле, также в итоговом отчете должно было быть указано имя премьер-министра. Политик подчеркнул, что либо Кариньш - капитан корабля, который должен взять на себя ответственность, либо глава правительства - нерешительный человек, которому не следует заниматься политикой.

По мнению депутата Ивара Зариньша, средства, затраченные на парламентское расследование, были потрачены впустую, так как задача комиссии - назвать виновных - не выполнена. По словам политика, это "плевок в лицо" как парламентской демократии, так и налогоплательщикам, заплатившим за эту "клоунаду". Зариньш считает, что глава комиссии Рихард Козловскис должен вернуть государству вознаграждение, полученное за эту работу.